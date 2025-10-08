Эксперт высказался о неожиданной смерти шеф-повара в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде внезапно скончался известный шеф-повар Олег Колисниченко, возглавлявший кухню сразу двух популярных ресторанов города. Ему было всего 37 лет.

Трагедия произошла прямо на рабочем месте. У мужчины случился инсульт, вызванный тромбом в сонной артерии. Врачи оперативно провели экстренное вмешательство, чтобы остановить развитие инсульта, однако вскоре развился отек мозга. Позже была проведена повторная операция — шунтирование, но спасти жизнь повара не удалось. Он умер на четвёртый день после приступа.

Представитель регионального здравоохранения Алексей Никонов прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что даже молодые и активные люди могут оказаться в группе риска.

"Тут только руками развести в сожалениях: молодой, судя по словам близких, за здоровьем следил, вел активный образ жизни, занимался спортом, сдавал анализы — все результаты были в норме", — отметил специалист.

Он напомнил, что сонная артерия — один из главных сосудов, питающих мозг. Её закупорка может привести к самым тяжёлым последствиям, включая инсульт и смерть.

Особую опасность представляет тот факт, что патологии сонной артерии часто развиваются без явных симптомов. Их можно легко спутать с обычной головной болью, головокружением, шумом в ушах или онемением конечностей.

Никонов также добавил, что к факторам риска относятся наследственная склонность к повышенному уровню липидов в крови и артериальная гипертония.

Ранее вдова Олега Колисниченко трогательно попрощалась с мужем в социальных сетях. Слова соболезнования родным и близким направили коллеги шеф-повара.