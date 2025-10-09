Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Происшествия

Уснувший за рулем водитель погиб в ДТП в Нижегородской области

09 октября 2025 09:41
Уснувший за рулем водитель погиб в ДТП в Нижегородской области

В Пильнинском округе утром 9 октября произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "Лада Приора", следовавший по трассе в направлении Москвы со стороны Казани, уснул за рулем. В результате машина совершила касательное столкновение с автомобилем BMW, двигавшимся в том же направлении.

После удара "Приора" врезалась в отбойный брус и перевернулась.

Водитель скончался на месте аварии до прибытия медиков. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Воскресенском районе пьяный мужчина сел за руль и врезался в дерево. В ДТП погибла его 8-летняя дочь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

