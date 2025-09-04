Проходка второго тоннеля метро от Сенной площади ведется с опережением графика

Фото:
Метрощит "Владимир" дошел до венткамеры у ТЦ "Счастье" на улице Белинского в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в телеграм-канале "МетроНН", проходка второго тоннеля от Сенной площади ведется с опережением графика. За последний месяц тоннелепроходческий комплекс прошел более 300 метров. На текущий момент смонтировано свыше 460 колец железобетонной обделки, а "Владимир" находится на отметке 650 метров.
Согласно плану, специалисты приступают к регламентному осмотру режущего инструмента "Владимира". На строительной площадке у торгового центра уже переустроены инженерные сети, установлены ограждающие конструкции из буросекущих свай и выполнена планировка территории. Подземные регламентные работы ведутся на глубине около 20 метров, а после проходки щита начнутся разработка котлована и устройство венткамеры.
По информации генподрядчика, ГК "Моспроект-3", завершить строительство второго тоннеля планируется к концу 2025 года. На площади Свободы в настоящее время монтируется железобетонная "подушка" для приемки щита.
Ранее сообщалось, что метрощит прошел полкилометра второго тоннеля от Сенной до площади Свободы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+