Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Общество

Проходка второго тоннеля метро от Сенной площади ведется с опережением графика

16 сентября 2025 11:00  [48] Общество
Проходка второго тоннеля метро от Сенной площади ведется с опережением графика

Фото: телеграм-канал "Метро НН"

Метрощит "Владимир" дошел до венткамеры у ТЦ "Счастье" на улице Белинского в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в телеграм-канале "МетроНН", проходка второго тоннеля от Сенной площади ведется с опережением графика. За последний месяц тоннелепроходческий комплекс прошел более 300 метров. На текущий момент смонтировано свыше 460 колец железобетонной обделки, а "Владимир" находится на отметке 650 метров.

Согласно плану, специалисты приступают к регламентному осмотру режущего инструмента "Владимира". На строительной площадке у торгового центра уже переустроены инженерные сети, установлены ограждающие конструкции из буросекущих свай и выполнена планировка территории. Подземные регламентные работы ведутся на глубине около 20 метров, а после проходки щита начнутся разработка котлована и устройство венткамеры.

По информации генподрядчика, ГК "Моспроект-3", завершить строительство второго тоннеля планируется к концу 2025 года. На площади Свободы в настоящее время монтируется железобетонная "подушка" для приемки щита.

Ранее сообщалось, что метрощит прошел полкилометра второго тоннеля от Сенной до площади Свободы.

Теги:
Метро Строительство
