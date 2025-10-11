Власти обсудят с жителями Новинок возможное строительство склада Wildberries

Власти Нижегородской области намерены провести встречу с жителями поселка Новинки, чтобы обсудить перспективу возведения крупного логистического центра компании Wildberries.
Как сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона, мероприятие предварительно запланировано на 25 октября. Об этом представители ведомства сообщили в социальных сетях, отвечая на обращения граждан.
Местные жители ранее выразили обеспокоенность возможным строительством склада. По их мнению, реализация проекта негативно скажется на условиях жизни в Новинках и на территории жилого комплекса Окский берег.
В августе 2025 года представители Wildberries прокомментировали ситуацию, заявив, что распространяемая информация не соответствует действительности. В компании подчеркнули, что окончательное решение о выборе площадки под логистический центр еще не принято.
Также сообщалось, что инвестсоглашение по строительству современного логистического комплекса за 12 млрд рублей утвердили в Нижнем Новгороде.
