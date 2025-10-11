Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2025 10:51Власти обсудят с жителями Новинок возможное строительство склада Wildberries
11 октября 2025 10:22Очередную партию нелегальной молочки задержали в Нижегородской области
11 октября 2025 09:25Новый шахматный клуб РВИО открылся в Нижнем Новгороде
11 октября 2025 09:00Госэкспертиза одобрила проект ремонта теплотрассы на улице Генкиной
10 октября 2025 19:42Около 500 кубометров мусора вывезут из оврага в Лысковском округе
10 октября 2025 18:59Лабораторию по развитию городов создают на базе нижегородского вуза
10 октября 2025 18:08Направление главной дороги изменят на пересечении улиц Нижегородской и Гоголя
10 октября 2025 17:54Нижегородские эндокринологи поделились опытом на конференции "Вограликовские чтения"
10 октября 2025 17:49Более 4 млн рублей направят на новую подсветку Канавинского моста
10 октября 2025 17:48Два педагога из Нижегородской области стали экспертами сообщества "Созвездие Флагманов образования"
Общество

Власти обсудят с жителями Новинок возможное строительство склада Wildberries

11 октября 2025 10:51 Общество
Власти обсудят с жителями Новинок возможное строительство склада Wildberries

Власти Нижегородской области намерены провести встречу с жителями поселка Новинки, чтобы обсудить перспективу возведения крупного логистического центра компании Wildberries.

Как сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона, мероприятие предварительно запланировано на 25 октября. Об этом представители ведомства сообщили в социальных сетях, отвечая на обращения граждан.

Местные жители ранее выразили обеспокоенность возможным строительством склада. По их мнению, реализация проекта негативно скажется на условиях жизни в Новинках и на территории жилого комплекса Окский берег.

В августе 2025 года представители Wildberries прокомментировали ситуацию, заявив, что распространяемая информация не соответствует действительности. В компании подчеркнули, что окончательное решение о выборе площадки под логистический центр еще не принято.

Также сообщалось, что инвестсоглашение по строительству современного логистического комплекса за 12 млрд рублей утвердили в Нижнем Новгороде.

Маркетплейс Минград Строительство
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных