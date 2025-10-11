Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Происшествия

Прокуратура вернула арзамасской пенсионерке похищенные 866 тысяч рублей

11 октября 2025 11:26 Происшествия
Прокуратура помогла вернуть арзамасской пенсионерке похищенные 866 тысяч рублей

Пожилая жительница Арзамаса стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой лишилась крупной суммы денег. Обманув женщину под предлогом взлома ее аккаунта на портале госуслуг, злоумышленники убедили ее перевести средства, после чего похитили 866 000 рублей. Об этой ситуации рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Как выяснилось, деньги были перечислены на банковский счет, зарегистрированный на жителя Набережных Челнов в Республике Татарстан. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, в рамках которого удалось установить личность владельца счета, куда поступили похищенные средства.

Для восстановления нарушенных прав потерпевшей Арзамасская городская прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования прокурора и постановил вернуть пенсионерке всю сумму ущерба.

Надзорное ведомство продолжает контролировать фактическое исполнение решения суда и процесс возврата денежных средств заявительнице.

Ранее сообщалось, что прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода выявила существенные нарушения антикоррупционного законодательства со стороны одного из сотрудников МЧС.

Арзамасский район Мошенничество Прокуратура
