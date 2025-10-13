Нижегородец задушил собутыльника после ссоры в Лукояновском районе

Фото:
В селе Большое Маресьево Лукояновского района застолье закончилось убийством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В начале октября местные жители забеспокоились из-за 59-летнего соседа, который пропал и перестал выходить на связь. Люди обратились к участковому, и вместе с одной из жительниц полицейский пришел к дому мужчины. Дверь пришлось вскрыть, а внутри нашли его тело с признаками насильственной смерти.
Правоохранители быстро вышли на подозреваемого. Им оказался 57-летний местный житель, у которого уже были судимости. Как выяснилось, накануне он пришел в гости к погибшему. Мужчины выпивали, в какой-то момент поссорились, началась драка, гость задушил хозяина дома.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Мужчину задержали, и суд уже отправил его под арест. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.
