Нижегородец задушил собутыльника после ссоры в Лукояновском районе Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В селе Большое Маресьево Лукояновского района застолье закончилось убийством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В начале октября местные жители забеспокоились из-за 59-летнего соседа, который пропал и перестал выходить на связь. Люди обратились к участковому, и вместе с одной из жительниц полицейский пришел к дому мужчины. Дверь пришлось вскрыть, а внутри нашли его тело с признаками насильственной смерти.

Правоохранители быстро вышли на подозреваемого. Им оказался 57-летний местный житель, у которого уже были судимости. Как выяснилось, накануне он пришел в гости к погибшему. Мужчины выпивали, в какой-то момент поссорились, началась драка, гость задушил хозяина дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Мужчину задержали, и суд уже отправил его под арест. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Ранее сообщалось, что жительница Бора задушила свою мать, за которой ухаживала.