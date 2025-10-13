Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 октября 2025 19:38Нижегородец задушил собутыльника после ссоры в Лукояновском районе
13 октября 2025 17:10Полиция поделилась подробностями ДТП с двумя погибшими под Выксой
13 октября 2025 16:30Легковушка влетела в дом под Выксой: погибли два человека
13 октября 2025 15:50Минлесхоз проверяет убийство лебедя в Нижегородской области
13 октября 2025 15:18Обезглавившему сноху нижегородцу светит пожизненное
13 октября 2025 15:01Озвучены детали дела против экс-спикера нижегородской думы Барыкина
13 октября 2025 14:51Главу предприятия в Шахунье осудили за организацию незаконной миграции
13 октября 2025 12:42Военнослужащего приговорили к "строгачу" за самовольный уход с позиции в ДНР
13 октября 2025 11:13Бомж с пистолетом ограбил супермаркет в Нижнем Новгороде — видео
12 октября 2025 16:25Водитель мопеда нарушил ПДД и погиб в аварии под Пырой
Происшествия

Нижегородец задушил собутыльника после ссоры в Лукояновском районе

13 октября 2025 19:38 Происшествия
Нижегородец задушил собутыльника после ссоры в Лукояновском районе

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В селе Большое Маресьево Лукояновского района застолье закончилось убийством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В начале октября местные жители забеспокоились из-за 59-летнего соседа, который пропал и перестал выходить на связь. Люди обратились к участковому, и вместе с одной из жительниц полицейский пришел к дому мужчины. Дверь пришлось вскрыть, а внутри нашли его тело с признаками насильственной смерти.

Правоохранители быстро вышли на подозреваемого. Им оказался 57-летний местный житель, у которого уже были судимости. Как выяснилось, накануне он пришел в гости к погибшему. Мужчины выпивали, в какой-то момент поссорились, началась драка, гость задушил хозяина дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Мужчину задержали, и суд уже отправил его под арест. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Ранее сообщалось, что жительница Бора задушила свою мать, за которой ухаживала.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Убийство Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
08 октября 2025 19:01Нижегородский оппозиционер получил 10 лет за зверское убийство отца
25 сентября 2025 18:17Житель Дзержинска предстанет перед судом за смертельное избиение соседа
22 сентября 2025 17:52Обвиняемого в двойном убийстве нижегородца поместили в СИЗО
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных