Общество

Рост заболеваемости ветряной оспой отмечается в Нижегородской области

13 октября 2025 15:34
Рост заболеваемости ветряной оспой отмечается в Нижегородской области

В Нижегородской области, как и в целом по России, наблюдается повышенная заболеваемость ветряной оспой, однако эксперты не считают ситуацию неожиданной или беспрецедентной.

Как сообщил в своем телеграм-канале главный редактор медиаиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов, анализ расширенной статистики с 2017 года показал, что подобный уровень заболеваемости уже фиксировался ранее — в частности, в 2018 и 2019 годах. Тогда, как отметил он, проблем с доступностью вакцин не наблюдалось.

В 2024 году Роспотребнадзор по Нижегородской области зарегистрировал рост случаев ветрянки на 8%. Сейчас это заболевание составляет почти половину всей инфекционной патологии среди детей региона.

Источник: телеграм-канал "Бокал прессека"

Он также подчеркнул, что лечение ветряной оспы обходится государственному бюджету дороже, чем многие другие инфекции: ежегодные затраты на борьбу с заболеванием превышают 40 млрд рублей.

Никонов прокомментировал и ситуацию с поставками вакцины. По его словам, единственный зарегистрированный препарат для профилактики — "Варилрикс" от компании GSK — стабильно поступает в страну. По данным RNC Pharma, за январь–август 2025 года в Россию ввезли около 400 тысяч доз — это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в августе поставили 33 тысячи доз.

Локальные перебои с вакциной, в том числе в Нижегородской области, эксперты связывают с логистикой или неудачным планированием закупок на местах.

В ближайшие годы ожидается и появление отечественной вакцины от ветрянки. Ее разрабатывает российская компания "Нанолек" совместно с южнокорейской GC Biopharma. Клинические исследования завершатся в 2026 году, и препарат будет предназначен для детей от 9 месяцев до 17 лет.

Ранее инфекционист Екатерина Кулова рассказала нижегородцам об опасности "ветряночных вечеринок". 

