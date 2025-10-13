Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

Еще две "дачные" электрички отменят в Нижегородской области

13 октября 2025 17:00 Общество
Еще две дачные электрички отменят в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Еще две электрички отменят в Нижегородской области в октябре. Об этом сообщает ЦРТС. 

Отмечается, что решение принято в связи с сезонным снижением пассажиропотока и переходом на зимнее расписание. 

Так, с 25 октября по субботам перестанут курсировать поезда по маршруту №№ 6616/6625 "Нижний Новгород – Семенов – Нижний Новгород". А с 26 октября отменяется воскресный рейс №№ 6608/6619 "Нижний Новгород – Тарасиха – Нижний Новгород".

Напомним, "дачные электрички" в регионе начали отменять в конце сентября.

Также сообщалось, что Минтранс России изучает возможность запуска в Нижнем Новгороде системы городских электричек, аналогичной МЦД.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных