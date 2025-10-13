Еще две "дачные" электрички отменят в Нижегородской области

Фото:
Еще две электрички отменят в Нижегородской области в октябре. Об этом сообщает ЦРТС.
Отмечается, что решение принято в связи с сезонным снижением пассажиропотока и переходом на зимнее расписание.
Так, с 25 октября по субботам перестанут курсировать поезда по маршруту №№ 6616/6625 "Нижний Новгород – Семенов – Нижний Новгород". А с 26 октября отменяется воскресный рейс №№ 6608/6619 "Нижний Новгород – Тарасиха – Нижний Новгород".
Напомним, "дачные электрички" в регионе начали отменять в конце сентября.
Также сообщалось, что Минтранс России изучает возможность запуска в Нижнем Новгороде системы городских электричек, аналогичной МЦД.
