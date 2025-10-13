Еще две "дачные" электрички отменят в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Еще две электрички отменят в Нижегородской области в октябре. Об этом сообщает ЦРТС.

Отмечается, что решение принято в связи с сезонным снижением пассажиропотока и переходом на зимнее расписание.

Так, с 25 октября по субботам перестанут курсировать поезда по маршруту №№ 6616/6625 "Нижний Новгород – Семенов – Нижний Новгород". А с 26 октября отменяется воскресный рейс №№ 6608/6619 "Нижний Новгород – Тарасиха – Нижний Новгород".

Напомним, "дачные электрички" в регионе начали отменять в конце сентября.

Также сообщалось, что Минтранс России изучает возможность запуска в Нижнем Новгороде системы городских электричек, аналогичной МЦД.