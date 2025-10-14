Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Происшествия

Что известно о задержании главы отделения Народного фронта в Нижнем Новгороде

14 октября 2025
За что задержан глава нижегородского отделения Народного фронта Жильцов

Фото: сеть ресурсных центров НКО в ПФО

В Нижнем Новгороде задержан глава регионального отделения Народного фронта Андрей Жильцов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах. 

По имеющейся информации, задержание произошло 14 октября в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

Предварительно, речь о хищении средств при реализации нацпроекта. 

Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО бывшего вице-мэра Илью Штокмана, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. 

Мошенничество ОНФ Уголовное дело
