Что известно о задержании главы отделения Народного фронта в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержан глава регионального отделения Народного фронта Андрей Жильцов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
По имеющейся информации, задержание произошло 14 октября в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Предварительно, речь о хищении средств при реализации нацпроекта.
Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО бывшего вице-мэра Илью Штокмана, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
