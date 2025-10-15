Утвержден проект застройки по КРТ на улице Панина в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление правительства о комплексном развитии территории (КРТ) в Советском районе Нижнего Новгорода. Речь идет об участке площадью 3,34 гектара, ограниченном улицами Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской и Высоковским проездом.

Документ устанавливает, что на данной территории будет проведена масштабная реконструкция с возможным сносом существующих объектов капитального строительства, включая многоквартирные и индивидуальные жилые дома. Перечень таких объектов приведен в приложении к постановлению.

Также определены допустимые виды использования земельных участков и параметры будущей застройки. Согласно документу, новые многоквартирные дома должны иметь соотношение жилых и нежилых помещений 92% к 8%. Нежилые помещения предусмотрены на первых этажах зданий.

В рамках проекта возможно изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Их список также закреплен в приложении к постановлению.

Подготовка проектной документации будет осуществляться организацией, победившей торги на право заключения договора о КРТ. Реализация проекта должна быть завершена в течение семи лет с момента подписания соответствующего соглашения.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации проекта снесут 21 старый дом. На участке запланировано строительство девяти домов переменной этажностью от 5 до 18 этажей, трех подземных паркингов, а также детского сада на 200 мест и поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в смену. Общий объем инвестиций составит более 2,2 млрд рублей.