Утвержден проект застройки по КРТ на улице Панина в Нижнем Новгороде

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление правительства о комплексном развитии территории (КРТ) в Советском районе Нижнего Новгорода. Речь идет об участке площадью 3,34 гектара, ограниченном улицами Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской и Высоковским проездом.
Документ устанавливает, что на данной территории будет проведена масштабная реконструкция с возможным сносом существующих объектов капитального строительства, включая многоквартирные и индивидуальные жилые дома. Перечень таких объектов приведен в приложении к постановлению.
Также определены допустимые виды использования земельных участков и параметры будущей застройки. Согласно документу, новые многоквартирные дома должны иметь соотношение жилых и нежилых помещений 92% к 8%. Нежилые помещения предусмотрены на первых этажах зданий.
В рамках проекта возможно изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Их список также закреплен в приложении к постановлению.
Подготовка проектной документации будет осуществляться организацией, победившей торги на право заключения договора о КРТ. Реализация проекта должна быть завершена в течение семи лет с момента подписания соответствующего соглашения.
Ранее сообщалось, что в рамках реализации проекта снесут 21 старый дом. На участке запланировано строительство девяти домов переменной этажностью от 5 до 18 этажей, трех подземных паркингов, а также детского сада на 200 мест и поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в смену. Общий объем инвестиций составит более 2,2 млрд рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+