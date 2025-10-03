Еще один ЖК с подземной парковкой построят в Советском районе Общество

Проект первой очереди нового жилого комплекса, который планируется возвести в Советском районе Нижнего Новгорода, получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена на портале Единого государственного реестра заключений.

Строительство жилого дома с подземной автостоянкой, административными помещениями и трансформаторной подстанцией будет вестись в границах улиц Генкиной, Ижорской, Дунаева и Полтавской.

Застройщиком выступает компания ООО "Стройдом на Генкиной 66". Разработкой проектной документации занимались нижегородские организации — ООО "Велес НН" и ООО "Кров".

Госэкспертиза выдала положительное заключение 2 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти одобрили проект комплексного развития территории в Советском районе.

Также стало известно, что в границах улиц Ижорской, Полтавской, Панина, Республиканской и на Высоковском проезде в рамках реализации проекта КРТ снесут 21 старый дом.