Пожароопасный сезон в Нижегородской области официально завершится 17 октября

Пожароопасный сезон в Нижегородской области официально завершится 17 октября

Пожароопасный сезон на территории Нижегородской области официально завершается 17 октября 2025 года. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Глеб Никитин. 

В документе отмечается, что основанием для принятия решения стали устойчивое снижение среднесуточных температур и установившаяся дождливая погода. Также учтены итоги заседания оперативного штаба по охране лесов от пожаров, прошедшего 6 октября.

Постановление касается всей территории региона, включая земли лесного фонда. Оно отменяет действие ранее принятого документа от 27 марта 2025 года об устанавлении пожароопасного сезона.

Отметим, что в прошлом году пожароопасный сезон был официально закрыт с 25 октября. 

Теги:
Лесные пожары Пожароопасность
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных