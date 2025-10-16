Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Спорт

Баскетболисты "Пари НН" уступили ЦСКА в выездном матче

16 октября 2025 11:40 Спорт
Баскетболисты Пари НН уступили ЦСКА в выездном матче

Фото: БК ЦСКА

15 октября баскетболисты "Пари НН" встретились с ЦСКА в матче Единой лиги. В выездной игре нижегородцы уступили со счётом 77:86.

Старт матча остался за хозяевами. Нижегородцы активно действовали в защите и несколько раз остановили армейцев блокшотами. Но затем ЦСКА перехватил инициативу и к концу первой четверти повёл 26:17. Во втором отрезке гости продолжили наращивать преимущество. На большой перерыв команды ушли при счёте 35:56.

Во второй половине "Пари НН" прибавил. Александр Хоменко начал проходить под кольцо, защита стала плотнее, а ЦСКА за третью четверть набрал всего 12 очков. У нижегородцев выделялись Александр Хоменко и Александр Шендеров. К началу четвёртой четверти разница сократилась до 10 очков.

В концовке нижегородцы подобрались на расстояние одного броска — всего 4 очка отставания. Но несколько ошибок в атаке не позволили выйти вперёд. ЦСКА воспользовался шансом и довёл матч до победы.

"Не смогли выполнить установки, и такая команда как ЦСКА не прощает любых оплошностей", - прокомментировал поражение главный тренер БК "Пари НН" Сергей Козин.

Следующий матч пройдет 24 октября в Нижнем Новгороде. "Пари НН" поборется против "Зенита".

9 октября нижегородцы на домашнем паркете уступили МБА-МАИ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

