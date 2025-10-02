Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
02 октября 2025 14:54БК "Пари НН" начал сезон с волевой победы
02 октября 2025 10:09Нижегородскую теннисистку отстранили на полгода за бросок ракетки в голову
01 октября 2025 22:45Нижегородское "Торпедо" одержало третью победу над СКА в сезоне
01 октября 2025 20:25"Пари НН" проиграл "Спартаку" в первом матче в Нижнем Новгороде
01 октября 2025 15:00Опубликованы новые фото со стройки Ледового дворца в Нижнем Новгороде
30 сентября 2025 16:53Нижегородский минград утвердил проект лыжного спортклуба в Кузнечихе
30 сентября 2025 10:56Гонка "Авангард" собрала более 400 участников на Щелоковском хуторе
30 сентября 2025 09:43Победителем форума "Ритм молодых" стал проект спортивно-инклюзивного фестиваля для подростков
29 сентября 2025 21:55Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, разгромив СКА
29 сентября 2025 18:13Нижегородской спортшколе дали имя легендарного лыжника Гария Напалкова
Спорт

БК "Пари НН" начал сезон с волевой победы

02 октября 2025 14:54 Спорт
БК Пари НН начал сезон с волевой победы

Фото: БК "Пари НН"

Баскетбольный клуб "Пари НН" начал сезон Единой лиги ВТБ с домашней победы над "Бетсити Пармой" — 73:69.

В первой четверти команды действовали на равных. По 8 очков набрали Илья Платонов и Виктор Сандерс. Концовка осталась за гостями — 18:21.

Во втором отрезке нижегородцы быстро вышли вперёд, но тайм-аут Евгения Пашутина вернул "Парму" в игру. Перед большим перерывом пермяки снова повели — 32:36.

В начале третьей четверти "Пари НН" быстро сравнял счёт, а трёхочковый Кирилла Попова вывел команду вперёд — 45:42. Перед финальной десятиминуткой хозяева вели — 54:51.

В концовке Платонов увеличил отрыв до +5, но "Парма" сократила разницу до одного очка. Победную точку поставил всё тот же Платонов — 73:69.

Так, Илья Платонов стал самым результативным игроком встречи, набрав 18 очков. Среди легионеров "Пари НН" по 6 очков набрали Айзея Вашингтон и Дин Хантер.

Ранее сообщалось, что Сергей Панов ушел с должности генменеджера "Пари НН" и стал почетным президентом команды.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Баскетбол БК "Пари НН" Спорт
Поделиться:
Новости по теме
01 октября 2025 22:45Нижегородское "Торпедо" одержало третью победу над СКА в сезоне
18 сентября 2025 14:29Нижний Новгород первым в России создал спортивную метавселенную
17 марта 2025 10:23Баскетболисты "Пари НН" взяли серебро Кубка России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных