БК "Пари НН" начал сезон с волевой победы Спорт

Фото: БК "Пари НН"

Баскетбольный клуб "Пари НН" начал сезон Единой лиги ВТБ с домашней победы над "Бетсити Пармой" — 73:69.

В первой четверти команды действовали на равных. По 8 очков набрали Илья Платонов и Виктор Сандерс. Концовка осталась за гостями — 18:21.

Во втором отрезке нижегородцы быстро вышли вперёд, но тайм-аут Евгения Пашутина вернул "Парму" в игру. Перед большим перерывом пермяки снова повели — 32:36.

В начале третьей четверти "Пари НН" быстро сравнял счёт, а трёхочковый Кирилла Попова вывел команду вперёд — 45:42. Перед финальной десятиминуткой хозяева вели — 54:51.

В концовке Платонов увеличил отрыв до +5, но "Парма" сократила разницу до одного очка. Победную точку поставил всё тот же Платонов — 73:69.

Так, Илья Платонов стал самым результативным игроком встречи, набрав 18 очков. Среди легионеров "Пари НН" по 6 очков набрали Айзея Вашингтон и Дин Хантер.

Ранее сообщалось, что Сергей Панов ушел с должности генменеджера "Пари НН" и стал почетным президентом команды.