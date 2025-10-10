Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Спорт

Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у МБА МАИ

10 октября 2025 10:52 Спорт
Баскетболисты Пари НН не смогли взять реванш у МБА МАИ

Фото: БК "Пари НН"

Баскетбольный клуб "Пари НН" уступил МБА-МАИ в домашнем матче 9 октября. Нижегородцы попытались взять реванш у москвичей после двух поражений в предсезонке, но потерпели поражение со счетом 66:89.

Первая четверть прошла в равной борьбе. Хозяева сделали ставку на оборону, и благодаря 7 очкам Шейна Гэтлинга смогли завершить отрезок с минимальным перевесом — 24:21.

Во втором периоде МБА-МАИ перехватил инициативу. Нижегородцы сбавили темп в атаке и за десять минут набрали всего 9 очков. Гости этим воспользовались и к большому перерыву вышли вперед — 43:33.

После перерыва "Пари НН" попытался изменить ситуацию. Два точных трехочковых от Кирилла Попова сократили отставание, но быстро набранные фолы вновь ослабили защиту. МБА-МАИ увеличил разницу — 67:54.

В заключительной четверти хозяева продолжали бороться, но изменить ход встречи не смогли. Финальный счет — 89:66 в пользу гостей.

15 октября нижегородцы поборются с ЦСКА на выездной игре в Москве.

Ранее сообщалось, что огромный мурал с Дмитрием Губерниевым нарисовали на многоэтажке в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что огромный мурал с Дмитрием Губерниевым нарисовали на многоэтажке в Нижнем Новгороде.

