Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у МБА МАИ

Баскетбольный клуб "Пари НН" уступил МБА-МАИ в домашнем матче 9 октября. Нижегородцы попытались взять реванш у москвичей после двух поражений в предсезонке, но потерпели поражение со счетом 66:89.
Первая четверть прошла в равной борьбе. Хозяева сделали ставку на оборону, и благодаря 7 очкам Шейна Гэтлинга смогли завершить отрезок с минимальным перевесом — 24:21.
Во втором периоде МБА-МАИ перехватил инициативу. Нижегородцы сбавили темп в атаке и за десять минут набрали всего 9 очков. Гости этим воспользовались и к большому перерыву вышли вперед — 43:33.
После перерыва "Пари НН" попытался изменить ситуацию. Два точных трехочковых от Кирилла Попова сократили отставание, но быстро набранные фолы вновь ослабили защиту. МБА-МАИ увеличил разницу — 67:54.
В заключительной четверти хозяева продолжали бороться, но изменить ход встречи не смогли. Финальный счет — 89:66 в пользу гостей.
15 октября нижегородцы поборются с ЦСКА на выездной игре в Москве.
