Саровчанка потеряла 22 млн рублей, доверившись лжеполицейскому Происшествия

Жительница Сарова лишилась почти 22 млн рублей, переведя деньги на так называемый "безопасный" счет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

На мобильный телефон 77-летней пенсионерки позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лжеполицейский заявил, что средства на ее банковских счетах якобы находятся под угрозой.

Злоумышленник уверил женщину, что для сохранности накоплений необходимо обналичить деньги и перевести их на "резервный" счет в Центральном банке.

Доверчивая саровчанка в течение двух недель снимала деньги со своих счетов в разных банках и перечисляла их на реквизиты, продиктованные аферистом. Общая сумма перевода составила 21 945 000 рублей. После того как связь с "представителем органов" прервалась, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Следственный отдел МУ МВД России по ЗАТО городу Саров возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности преступников.

В региональном управлении МВД напомнили, что переводы на "резервные" или "безопасные" счета — одна из самых распространенных схем телефонного мошенничества.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не выполнять никаких финансовых операций по указаниям, полученным от незнакомцев по телефону. Следует помнить, что понятий "резервный счет" или "безопасный счет" в банковской системе не существует.

Если вам звонят люди, представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, необходимо самостоятельно перезвонить по официальным номерам этих организаций. Не сообщайте никому полные данные банковских карт, PIN-коды, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли.

В случае, если вы или ваши близкие столкнулись с подобными противоправными действиями, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю жители Нижегородской области перевели мошенникам более 44 млн рублей.