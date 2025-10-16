Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Последние новости рубрики Происшествия
16 октября 2025 11:58Саровчанка потеряла 22 млн рублей, доверившись лжеполицейскому
16 октября 2025 11:31ДТП с тремя погибшими под Арзамасом обернулось проверкой прокуратуры
16 октября 2025 11:20Более 1,9 млн нарушений ПДД зарегистрировали нижегородские камеры
16 октября 2025 10:37Жесткое ДТП с тремя погибшими произошло под Арзамасом
16 октября 2025 09:17Уровень преступности снизился на 3% в Нижегородской области
15 октября 2025 20:10Главу нижегородского отделения Народного фронта арестовали до 9 декабря
15 октября 2025 14:43Водителя автобуса будут судить за наезд на пенсионерку в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 13:49Нижегородца приговорили к 14 годам за жестокое убийство ножом и вилками
15 октября 2025 13:30Более 44 млн рублей лишились нижегородцы после общения с мошенниками
15 октября 2025 13:14Народный фронт назвал "кадровой ошибкой" назначение Жильцова
Происшествия

Саровчанка потеряла 22 млн рублей, доверившись лжеполицейскому

16 октября 2025 11:58
Саровчанка потеряла 22 млн рублей, доверившись лжеполицейскому

Жительница Сарова лишилась почти 22 млн рублей, переведя деньги на так называемый "безопасный" счет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

На мобильный телефон 77-летней пенсионерки позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лжеполицейский заявил, что средства на ее банковских счетах якобы находятся под угрозой.

Злоумышленник уверил женщину, что для сохранности накоплений необходимо обналичить деньги и перевести их на "резервный" счет в Центральном банке.

Доверчивая саровчанка в течение двух недель снимала деньги со своих счетов в разных банках и перечисляла их на реквизиты, продиктованные аферистом. Общая сумма перевода составила 21 945 000 рублей. После того как связь с "представителем органов" прервалась, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Следственный отдел МУ МВД России по ЗАТО городу Саров возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности преступников.

В региональном управлении МВД напомнили, что переводы на "резервные" или "безопасные" счета — одна из самых распространенных схем телефонного мошенничества.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не выполнять никаких финансовых операций по указаниям, полученным от незнакомцев по телефону. Следует помнить, что понятий "резервный счет" или "безопасный счет" в банковской системе не существует.

Если вам звонят люди, представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, необходимо самостоятельно перезвонить по официальным номерам этих организаций. Не сообщайте никому полные данные банковских карт, PIN-коды, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли.

В случае, если вы или ваши близкие столкнулись с подобными противоправными действиями, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю жители Нижегородской области перевели мошенникам более 44 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

мошенники Саров Уголовное дело
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных