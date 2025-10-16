Часть улицы Володарского станет односторонней с 5 ноября Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Отрезок улицы Володарского в Нижнем Новгороде станет односторонним с 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, одностороннее движение будет введено на участке от улицы Семашко до Варварской. Кроме того, на отдельных отрезках улицы Володарского запретят остановку и стоянку автомобилей. Эти меры направлены на обеспечение беспрепятственного проезда транспорта и увеличение количества парковочных мест.

Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон, иначе транспорт будет эвакуирован, а также ознакомиться с новой схемой и внимательно следить за дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что до 1 ноября ограничено движение на участке от улицы Алексеевской до Ошарской.