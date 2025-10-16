Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2025 19:24Ларек с шаурмой закрыли в Нижнем Новгороде из-за мигрантов
16 октября 2025 18:38Верховный суд разрешил конфисковывать авто за повторное вождение в пьяном виде
16 октября 2025 18:30Часть улицы Володарского станет односторонней с 5 ноября
16 октября 2025 18:1228 человек получили почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
16 октября 2025 17:46Более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом
16 октября 2025 17:35Максим Попов: "Программа "Герои. Нижегородская область" способствует тому, чтобы наш регион оставался в авангарде"
16 октября 2025 17:28Вспышка кишечной инфекции в "Созвездии" обернулась уголовным делом
16 октября 2025 17:19Трудовая инспекция выявила нарушения на нижегородской "Молочной кухне"
16 октября 2025 16:54Вспышка кишечной инфекции в школе Арзамаса заинтересовала прокуратуру
16 октября 2025 16:46Роспотребнадзор начал расследование из-за кишечной инфекции в школе Арзамаса
Общество

Часть улицы Володарского станет односторонней с 5 ноября

16 октября 2025 18:30 Общество
Часть улицы Володарского станет односторонней с 5 ноября

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Отрезок улицы Володарского в Нижнем Новгороде станет односторонним с 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, одностороннее движение будет введено на участке от улицы Семашко до Варварской. Кроме того, на отдельных отрезках улицы Володарского запретят остановку и стоянку автомобилей. Эти меры направлены на обеспечение беспрепятственного проезда транспорта и увеличение количества парковочных мест.

Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон, иначе транспорт будет эвакуирован, а также ознакомиться с новой схемой и внимательно следить за дорожными знаками. 

Ранее сообщалось, что до 1 ноября ограничено движение на участке от улицы Алексеевской до Ошарской.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
14 октября 2025 16:10Движение транспорта на путепроводе Мызинского моста ограничат 16 и 17 октября
14 сентября 2025 08:00Парковку ограничат на улице Славянской в Нижнем Новгороде с 2 октября
05 сентября 2025 19:30Парковку ограничат на двух участках около "Швейцарии" с 25 сентября
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных