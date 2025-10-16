Часть улицы Володарского станет односторонней с 5 ноября

Фото:
Отрезок улицы Володарского в Нижнем Новгороде станет односторонним с 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, одностороннее движение будет введено на участке от улицы Семашко до Варварской. Кроме того, на отдельных отрезках улицы Володарского запретят остановку и стоянку автомобилей. Эти меры направлены на обеспечение беспрепятственного проезда транспорта и увеличение количества парковочных мест.
Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон, иначе транспорт будет эвакуирован, а также ознакомиться с новой схемой и внимательно следить за дорожными знаками.
Ранее сообщалось, что до 1 ноября ограничено движение на участке от улицы Алексеевской до Ошарской.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+