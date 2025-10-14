Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

Движение транспорта на путепроводе Мызинского моста ограничат 16 и 17 октября

14 октября 2025 16:10 Общество
Движение транспорта на путепроводе Мызинского моста ограничат 16 и 17 октября

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

На путепроводе Мызинского моста временно ограничат движение транспорта по одной полосе в каждом направлении. Это связано с проведением капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать в два этапа: с 22:00 15 октября до 7:00 16 октября, а затем с 22:00 16 октября до 7:00 17 октября. В указанные часы движение сохранится только по крайней правой полосе в каждом направлении.

Водителей просят соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков при проезде по этому участку.

Ранее на Мызинском мосту уже провели ремонт деформационного шва. Также сообщалось, что ремонтные работы приостанавливались из-за задержки с поставкой балок пролетного строения. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных