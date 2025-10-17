Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Политика

ВАРМСУ открывает региональные дни III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России"

17 октября 2025 15:57 Политика
ВАРМСУ открывает региональные дни III Всероссийского муниципального форума Малая Родина – сила России

Фото: ВАРМСУ

В Ставропольском крае проходят региональные дни III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России" (12+), организованные Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Ключевая тема форума в этом году — "Партнерство государства и бизнеса как инструмент ускоренного роста". В Минводах собрались представители муниципальных образований, федеральных и региональных органов власти, Совфеда, Госдумы, общественных объединений и бизнес-сообщества.

Региональные дни пройдут в восьми субъектах Российской Федерации. В их рамках участники обсудят направления развития территорий и определят точки роста. Деловая программа сфокусирована на поиске новых решений для формирования муниципалитетов будущего.

Как подчеркнул заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, современные муниципалитеты должны быть ориентированы на создание комфортной среды, в которой каждый житель может реализовать свой потенциал. Он отметил, что такие территории представляют собой полноценную экосистему, построенную вокруг потребностей человека, и именно такую среду должна обеспечивать местная власть — с учетом новых вызовов и использованием современных подходов.

Одним из значимых элементов форума станут выездные муниципальные практики. Они позволят участникам познакомиться с успешными решениями коллег на местах и перенять лучшие практики, направленные на повышение качества управления и, как следствие, уровня жизни населения.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что основная цель всех инициатив — повышение эффективности работы местных органов власти, которые находятся ближе всего к гражданам. По ее словам, только при тесном взаимодействии всех уровней управления возможно оперативное решение задач, а построение такой системы — одна из ключевых задач ВАРМСУ.

Итоги региональных встреч, лучшие практики и предложения лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России", который пройдет в апреле 2026 года. Организатором форума вновь выступит ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ.

Также в рамках форума будет проведена церемония вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение", учрежденной президентом России Владимиром Путиным. Этой награды удостоятся лидеры, внесшие значительный вклад в позитивные изменения и развитие своих территорий — городов, поселков и сельских населенных пунктов.

