"Пари НН" продолжает падение в таблице РПЛ Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" потерпел очередное поражение. В домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги команда Алексея Шпилевского уступила тольяттинскому "Акрону" со счетом 0:1.

Встреча прошла на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде. Единственный мяч в игре был забит на 71-й минуте: отличился полузащитник гостей Стефан Лончар.

Для "Пари НН" это поражение стало уже десятым в текущем сезоне и четвертым подряд в рамках РПЛ. Команда также проиграла последние шесть матчей во всех турнирах.

После 12 туров нижегородцы набрали всего 6 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Следующий матч "Пари НН" проведет 26 октября, снова на своем поле. Соперником станет калининградская "Балтика".

