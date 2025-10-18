Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
18 октября 2025 15:41"Пари НН" продолжает падение в таблице РПЛ
17 октября 2025 22:13"Торпедо" всухую уступило ЦСКА и продолжило серию домашних поражений
17 октября 2025 17:13Опубликован логотип первого частного футбольного клуба Нижнего Новгорода
17 октября 2025 14:48Министры спорта и просвещения обсудили новые дисциплины на уроках физкультуры
17 октября 2025 09:00Клуб "Горький" мечтает о своей арене в Нижнем Новгороде
16 октября 2025 17:10Глеб Никитин обсудил с Артемом Буслаевым развитие сквоша в Нижегородской области
16 октября 2025 15:49ВК "Горький" нацелился на плей-офф
16 октября 2025 11:40Баскетболисты "Пари НН" уступили ЦСКА в выездном матче
16 октября 2025 10:48Евгений Люлин: "Наша цель - подружить юных дзержинцев со спортом на всю жизнь"
16 октября 2025 09:48"Чайка" всухую обыграла "Тюменский Легион", продлив победную серию
Спорт

"Пари НН" продолжает падение в таблице РПЛ

18 октября 2025 15:41 Спорт
Пари НН продолжает падение в таблице РПЛ

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" потерпел очередное поражение. В домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги команда Алексея Шпилевского уступила тольяттинскому "Акрону" со счетом 0:1.

Встреча прошла на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде. Единственный мяч в игре был забит на 71-й минуте: отличился полузащитник гостей Стефан Лончар.

Для "Пари НН" это поражение стало уже десятым в текущем сезоне и четвертым подряд в рамках РПЛ. Команда также проиграла последние шесть матчей во всех турнирах.

После 12 туров нижегородцы набрали всего 6 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Следующий матч "Пари НН" проведет 26 октября, снова на своем поле. Соперником станет калининградская "Балтика".

Ранее сообщалось, что первый частный нижегородский футбольный клуб "Победа" показал обновленный логотип. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 10:06В ФК "Пари НН" опровергли слухи о возможной смене спортивного директора
14 октября 2025 17:00У ФК "Пари НН" может смениться спортивный директор
11 октября 2025 12:36Нижегородская "Норманочка" обыграла "Аврору" в первом выездном матче сезона
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных