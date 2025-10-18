"Пари НН" продолжает падение в таблице РПЛ

Фото:
Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" потерпел очередное поражение. В домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги команда Алексея Шпилевского уступила тольяттинскому "Акрону" со счетом 0:1.
Встреча прошла на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде. Единственный мяч в игре был забит на 71-й минуте: отличился полузащитник гостей Стефан Лончар.
Для "Пари НН" это поражение стало уже десятым в текущем сезоне и четвертым подряд в рамках РПЛ. Команда также проиграла последние шесть матчей во всех турнирах.
После 12 туров нижегородцы набрали всего 6 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.
Следующий матч "Пари НН" проведет 26 октября, снова на своем поле. Соперником станет калининградская "Балтика".
Ранее сообщалось, что первый частный нижегородский футбольный клуб "Победа" показал обновленный логотип.
