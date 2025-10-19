Четыре человека пострадали в лобовом ДТП под Выксой

Фото:
Четыре человека пострадали при столкновении двух машин в Выксунском округе, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области.
По данным правоохранителей, ДТП произошло вечером 18 октября возле дома №1 по улице Советской в рабочем поселке Шиморское. 37-летний водитель автомобиля "Рено Логан" не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в "Ладу Калина" под управлением 20-летнего водителя.
В результате столкновения пострадали четыре человека. Их на скорой увезли в Выксунскую ЦРБ.
Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Кстовском округе. На М-7 "Волга" столкнулись фура и "Газель". В результате один человек погиб сразу, еще одного госпитализировали.
