Происшествия

Четыре человека пострадали в лобовом ДТП под Выксой

19 октября 2025 11:17 Происшествия
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП под Выксой

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Четыре человека пострадали при столкновении двух машин в Выксунском округе, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области. 

По данным правоохранителей, ДТП произошло вечером 18 октября возле дома №1 по улице Советской в рабочем поселке Шиморское. 37-летний водитель автомобиля "Рено Логан" не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в "Ладу Калина" под управлением 20-летнего водителя. 

В результате столкновения пострадали четыре человека. Их на скорой увезли в Выксунскую ЦРБ. 

Обстоятельства и причины случившегося выясняются. 

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Кстовском округе. На М-7 "Волга" столкнулись фура и "Газель". В результате один человек погиб сразу, еще одного госпитализировали. 

