Суд приостановил работу автомойки в Нижнем Новгороде из-за шума и нарушений

Автомойку на Норильской самообслуживания на улице Норильской, 6а в Нижнем Новгороде временно закрыли из-за шума и нарушений санитарных норм. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Во время проверки специалисты территориального отдела ведомства зафиксировали превышения допустимого уровня шума в ночное время. Жалобы поступили от жителей соседнего дома, расположенного по адресу: ул. Норильская, 8.
Кроме того, установлено, что у объекта отсутствует проект санитарно-защитной зоны, что также является нарушением действующих требований.
По итогам проверки было возбуждено административное дело по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ. Суд признал индивидуального предпринимателя А.А. Смотракова виновным и назначил наказание в виде временного приостановления деятельности автомойки сроком на 30 дней.
