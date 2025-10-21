Суд приостановил работу автомойки в Нижнем Новгороде из-за шума и нарушений Общество

Фото: Александр Воложанин

Автомойку на Норильской самообслуживания на улице Норильской, 6а в Нижнем Новгороде временно закрыли из-за шума и нарушений санитарных норм. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Во время проверки специалисты территориального отдела ведомства зафиксировали превышения допустимого уровня шума в ночное время. Жалобы поступили от жителей соседнего дома, расположенного по адресу: ул. Норильская, 8.

Кроме того, установлено, что у объекта отсутствует проект санитарно-защитной зоны, что также является нарушением действующих требований.

По итогам проверки было возбуждено административное дело по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ. Суд признал индивидуального предпринимателя А.А. Смотракова виновным и назначил наказание в виде временного приостановления деятельности автомойки сроком на 30 дней.

