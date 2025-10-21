Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Последние новости рубрики Общество
21 октября 2025 08:00Суд приостановил работу автомойки в Нижнем Новгороде из-за шума и нарушений
21 октября 2025 07:02Росавиация сообщила о снятии ограничений в нижегородском аэропорту
20 октября 2025 19:09Нижегородцам показали облик будущего научного центра у метромоста
20 октября 2025 18:22Герой СВО рассказал о традициях посвящения новобранцев
20 октября 2025 17:16В Госдуме предложили сдвигать рабочий график зимой из-за темноты
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 16:58Снос двух домов начался в нижегородском квартале "Красный просвещенец"
20 октября 2025 16:25Проект паркинга у Нижегородского кремля направят на госэкспертизу в 2026 году
20 октября 2025 16:17Доброволец СВО: "Каждый из нас должен внести свой вклад в защиту нашей страны, в историю и будущее русского народа"
20 октября 2025 16:06Вячеслав Володин призвал запретить пальмовое масло в детском питании
Общество

Суд приостановил работу автомойки в Нижнем Новгороде из-за шума и нарушений

21 октября 2025 08:00 Общество
Суд приостановил работу автомойки в Нижнем Новгороде из-за шума и нарушений

Фото: Александр Воложанин

Автомойку на Норильской самообслуживания на улице Норильской, 6а в Нижнем Новгороде временно закрыли из-за шума и нарушений санитарных норм. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Во время проверки специалисты территориального отдела ведомства зафиксировали превышения допустимого уровня шума в ночное время. Жалобы поступили от жителей соседнего дома, расположенного по адресу: ул. Норильская, 8.

Кроме того, установлено, что у объекта отсутствует проект санитарно-защитной зоны, что также является нарушением действующих требований.

По итогам проверки было возбуждено административное дело по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ. Суд признал индивидуального предпринимателя А.А. Смотракова виновным и назначил наказание в виде временного приостановления деятельности автомойки сроком на 30 дней.

Ранее сообщалось, что суд приостановил работу торговой точки с шаурмой в Нижнем Новгороде на 14 суток из-за нарушений при расторжении трудовых договоров с иностранными работниками. 

От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
