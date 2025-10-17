Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

Ремонт Мызинского путепровода возобновили в Нижнем Новгороде

17 октября 2025 14:28 Общество
Ремонт Мызинского путепровода возобновили в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается капитальный ремонт путепровода Мызинского моста, сообщили в горадминистрации.

Несмотря на то, что работы идут полным ходом, движение при этом не останавливается. Сейчас строители занимаются вторым этапом, при этом стараются выполнять основные задачи ночью, чтобы не мешать автомобилистам.

Как рассказал первый замдиректора МКУ "ГУММиД" Илья Курапов, ремонт специально разбили на три этапа, чтобы не перекрывать движение полностью. По его словам, ежедневно по путепроводу проезжает около 120 тысяч машин.

Первый этап завершили ещё летом: там полностью обновили две полосы — заменили дорожные плиты, опоры и всё необходимое. Сейчас ремонт переместился на оставшиеся две полосы. Балки пролётных строений уже установлены. Рабочие справились за одну ночь вместо двух.

В ближайшее время строители займутся гидроизоляцией, водоотведением и освещением. По словам Курапова, это не просто косметический ремонт. По сути, идёт полная реконструкция путепровода. После окончания всех работ он станет прочнее и сможет справляться с современными нагрузками.

Главный инженер подрядной организации Сергей Чернов добавил, что на втором этапе уже демонтировали старые балки, отремонтировали подферменники и установили восемь новых. Сейчас идёт укладка дорожного полотна, установка деформационных швов, замена ограждений и укрепление насыпи.

Напомним, ремонт автодорог в приволжской столице ведется в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом Владимиром Путиным. 

Ранее сообщалось, что у Мызинского моста ввели режим повышенной готовности из-за размыва склона. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Мосты Мызинский мост Строительство
