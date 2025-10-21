Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 октября 2025 13:15Мониторинг строительства метро в Нижнем Новгороде оценили в 161 миллион рублей
21 октября 2025 13:00Средний чек в аптеках вырос на 12,4% в Нижегородской области
21 октября 2025 12:41Инженер "ТНС Энерго НН" умер после экстренной госпитализации
21 октября 2025 12:35Эпидемиолог Покровский предупредил о росте числа заражённых ВИЧ в России
21 октября 2025 12:28Скоростное ограничение ввели на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 12:02Тепловые сети Кстовского района проверят красителем
21 октября 2025 11:56Навигация скоростных судов завершилась в Нижегородской области
21 октября 2025 11:42Новые турникеты установили на нижегородской станции метро "Заречная"
21 октября 2025 11:20В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о наказании за диверсии
21 октября 2025 10:23Штрафы на 94 млн рублей выписали нижегородским водителям за неоплату парковки
Общество

Мониторинг строительства метро в Нижнем Новгороде оценили в 161 миллион рублей

21 октября 2025 13:15 Общество
Мониторинг строительства метро в Нижнем Новгороде оценили в 161 миллион рублей

Фото: Кира Мишина

Проведение горно-экологического мониторинга продления Автозаводской линии нижегородского метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная" оценили в 161,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает акционерное общество "Моспроект-3". Подрядчик будет выбран по итогам тендера, заявки на участие в котором принимаются с 20 октября по 6 ноября 2025 года. Победителя определят 14 ноября. Работы начнутся с момента заключения контракта и завершатся не позднее 31 января 2027 года.

Мониторинг охватит как инженерные, так и экологические параметры. Среди технических задач — определение деформации ограждающих конструкций котлована с помощью инклинометрии, инструментальный контроль за состоянием зданий и сооружений, а также измерения напряженно-деформированного состояния распорной системы и внутрипластового давления в грунте.

Экологическая часть включает измерение уровня шума в дневное время, анализ химического состава воздуха, исследование воды в отстойниках и контроль состояния почвенного покрова. Также предусмотрен геофизический мониторинг, в том числе межскважинное сейсмоакустическое просвечивание, и геодезический контроль за конструкциями на станции "Горьковская".

Всего в ходе работ будет выполнено 1096 физических наблюдений, 49 циклов геодезических измерений и составлено 50 технических отчетов. Отдельные этапы потребуют проведения работ в ночное время и использования компьютерных технологий для камеральной обработки данных.

Ранее сообщалось, что новые станции метро в центре Нижнего Новгорода планируют достроить к 2027 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
16 октября 2025 13:02Камеры для новых метрощитов начали готовить на площади Свободы
09 октября 2025 13:00Почти 774 млн рублей выделят на обустройство станции метро "Площадь Свободы"
03 октября 2025 16:35Более 6000 скважин пробурили для новых станций нижегородского метро
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных