Мониторинг строительства метро в Нижнем Новгороде оценили в 161 миллион рублей Общество

Фото: Кира Мишина

Проведение горно-экологического мониторинга продления Автозаводской линии нижегородского метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная" оценили в 161,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает акционерное общество "Моспроект-3". Подрядчик будет выбран по итогам тендера, заявки на участие в котором принимаются с 20 октября по 6 ноября 2025 года. Победителя определят 14 ноября. Работы начнутся с момента заключения контракта и завершатся не позднее 31 января 2027 года.

Мониторинг охватит как инженерные, так и экологические параметры. Среди технических задач — определение деформации ограждающих конструкций котлована с помощью инклинометрии, инструментальный контроль за состоянием зданий и сооружений, а также измерения напряженно-деформированного состояния распорной системы и внутрипластового давления в грунте.

Экологическая часть включает измерение уровня шума в дневное время, анализ химического состава воздуха, исследование воды в отстойниках и контроль состояния почвенного покрова. Также предусмотрен геофизический мониторинг, в том числе межскважинное сейсмоакустическое просвечивание, и геодезический контроль за конструкциями на станции "Горьковская".

Всего в ходе работ будет выполнено 1096 физических наблюдений, 49 циклов геодезических измерений и составлено 50 технических отчетов. Отдельные этапы потребуют проведения работ в ночное время и использования компьютерных технологий для камеральной обработки данных.

Ранее сообщалось, что новые станции метро в центре Нижнего Новгорода планируют достроить к 2027 году.