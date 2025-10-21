Реестр участков для ветеранов СВО создадут в Нижегородской области

Фото:
В Дзержинске обсудили, как упростить получение земли для участников специальной военной операции. Одной из главных идей стало создание единого информационного реестра, где ветераны смогут отслеживать, какие участки доступны, где они находятся и на каком месте в очереди находится заявитель.
Совещание прошло 20 октября. В нём приняли участие председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, глава профильного комитета Василий Суханов, министр градостроительной деятельности и развития агломераций Дарья Шунаева, представители местной администрации и участники программы "Герои. Нижегородская область".
Эта встреча стала продолжением сентябрьского диалога с ветеранами. Тогда Люлин поручил детально проработать вопрос предоставления земли участникам СВО и их семьям.
Как рассказали на совещании, в регионе уже определено более 8000 гектаров земли — на них можно сформировать свыше 38 тысяч участков для личного подсобного хозяйства. Около 700 участков уже передано в собственность. Но в таких городах, как Дзержинск, Володарск и Балахна, свободной земли особенно мало, и это создаёт сложности.
По словам Евгения Люлина, в Нижегородской области к получению земли допускается более широкий круг ветеранов, чем предусмотрено на федеральном уровне. Здесь на участок могут претендовать не только те, кто награждён орденами, но и обладатели медалей.
Чтобы сделать процесс более прозрачным, власти решили разработать специальный реестр. В нём будет указано, где формируются участки, когда можно получить землю и кто на каком месте в очереди.
"В Нижегородской области планируется создать реестр, где будет видно – в каком районе и какие участки формируются, когда можно реализовать свое право на землю, увидеть свое место в очереди на ее получение", — отметил председатель комитета ЗСНО по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.
На встрече также обсудили критерии предоставления земли. Некоторые участники СВО рассказали, что, даже получив тяжёлые ранения, могут не попасть в список из-за отсутствия наград. По словам Суханова, такие ситуации требуют отдельного подхода и правового обоснования. Региональные власти планируют направить свои предложения по этому вопросу федеральным коллегам.
Создание реестра поддержали и сами ветераны. Все предложения, прозвучавшие на совещании, будут учтены в дальнейшей работе. Евгений Люлин пообещал, что диалог с участниками программы "Герои. Нижегородская область" будет продолжаться.
Ранее сообщалось, что очередной гуманитарный конвой направили в зону специальной военной операции из Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+