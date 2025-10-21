Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 октября 2025 19:3013 тонн молока и 200 кг мяса без документов обнаружили в Нижегородской области
21 октября 2025 19:00Нижегородская молодежь выбирает психбольницы вместо отпуска
21 октября 2025 18:30Движение по Агрономической будет затруднено из-за ремонта трамвайных путей
21 октября 2025 18:15Реабилитационный комплекс для участников СВО заработал в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 17:50Нижегородских продавцов уличили в продаже энергетиков подросткам
21 октября 2025 17:00В Госдуме предлагают рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ
21 октября 2025 15:24Грузовикам ограничат въезд в центр Нижнего Новгорода
21 октября 2025 15:10Фонд "Защитники Отечества" усиливает поддержку ветеранов СВО
21 октября 2025 14:57Синоптик предупредила нижегородцев о дождях и мокром снеге
21 октября 2025 14:38Реестр участков для ветеранов СВО создадут в Нижегородской области
Общество

Реабилитационный комплекс для участников СВО заработал в Нижнем Новгороде

21 октября 2025 18:15 Общество
Реабилитационный комплекс для участников СВО заработал в Нижнем Новгороде

Фото: Центр протезирования и ортопедии

Высокотехнологичный реабилитационный комплекс на базе Центра протезирования и ортопедии появился в Нижнем Новгороде. Его создали при поддержке государства для участников специальной военной операции и других людей, нуждающихся в протезировании.

Проект реализован в рамках поручения президента России Владимира Путина по созданию сети современных протезно-реабилитационных центров по всей стране. 

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, на создание комплекса направили 20,5 миллиона рублей.

Комплекс оборудован для всесторонней и ускоренной реабилитации после ампутации. Здесь есть залы лечебной физкультуры и механотерапии, адаптационная квартира с кухней для отработки бытовых навыков, а на улице распложена дорожка с различными типами покрытий и зона для тренировок. Работа центра построена на современных технологиях. Здесь используют стабилоплатформы, беговые дорожки с биологической обратной связью, подвесные системы для тренировки ходьбы и оборудование для анализа движений.

Также в комплексе работают электромиограф и кабинет психологической помощи, что позволяет обеспечивать не только физическую, но и эмоциональную реабилитацию пациентов. Все помещения и прилегающая территория соответствуют принципам безбарьерной среды: установлены пандусы, беспороговые дверные проёмы и адаптированные санитарные комнаты.

"Данный комплекс — не просто здание с новым оборудованием. Это пространство возможностей, где будут возвращать к полноценной жизни тех, кто защищал нашу Родину, и тех, кто волею судьбы столкнулся с серьезными испытаниями. Хочу выразить благодарность правительству региона и профильным министерствам за помощь в реализации проекта. Это наш общий вклад в будущее многих людей", — отметил генеральный директор Центра протезирования и ортопедии Дмитрий Самойлов.

Ранее сообщалось, что специализированный нефрологический центр начал работу на базе НОКБ имени Семашко. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Реабилитация СВО
Поделиться:
Новости по теме
19 октября 2025 17:00За нижегородцами с зависимостями и психрасстройствами будут следить строже 
18 октября 2025 17:16Названы главные причины смертности в Нижегородской области
15 октября 2025 17:16Врач рассказала, кто из нижегородцев входит в группу риска по тромбозу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных