Реабилитационный комплекс для участников СВО заработал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Центр протезирования и ортопедии

Высокотехнологичный реабилитационный комплекс на базе Центра протезирования и ортопедии появился в Нижнем Новгороде. Его создали при поддержке государства для участников специальной военной операции и других людей, нуждающихся в протезировании.

Проект реализован в рамках поручения президента России Владимира Путина по созданию сети современных протезно-реабилитационных центров по всей стране.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, на создание комплекса направили 20,5 миллиона рублей.

Комплекс оборудован для всесторонней и ускоренной реабилитации после ампутации. Здесь есть залы лечебной физкультуры и механотерапии, адаптационная квартира с кухней для отработки бытовых навыков, а на улице распложена дорожка с различными типами покрытий и зона для тренировок. Работа центра построена на современных технологиях. Здесь используют стабилоплатформы, беговые дорожки с биологической обратной связью, подвесные системы для тренировки ходьбы и оборудование для анализа движений.

Также в комплексе работают электромиограф и кабинет психологической помощи, что позволяет обеспечивать не только физическую, но и эмоциональную реабилитацию пациентов. Все помещения и прилегающая территория соответствуют принципам безбарьерной среды: установлены пандусы, беспороговые дверные проёмы и адаптированные санитарные комнаты.

"Данный комплекс — не просто здание с новым оборудованием. Это пространство возможностей, где будут возвращать к полноценной жизни тех, кто защищал нашу Родину, и тех, кто волею судьбы столкнулся с серьезными испытаниями. Хочу выразить благодарность правительству региона и профильным министерствам за помощь в реализации проекта. Это наш общий вклад в будущее многих людей", — отметил генеральный директор Центра протезирования и ортопедии Дмитрий Самойлов.

