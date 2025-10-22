Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Штрафы почти на 3 млн рублей получили нижегородские перевозчики с начала года

22 октября 2025 09:17 Общество
Штрафы почти на 3 млн рублей получили нижегородские перевозчики с начала года

С начала 2025 года Центр развития транспортных систем региона выявил многочисленные нарушения со стороны перевозчиков общественного транспорта в Нижегородской области.

По данным ЦРТС, всего компаниям было направлено 306 претензий на общую сумму более 2,8 млн рублей за несоблюдение условий государственных контрактов.

Основные нарушения касались отклонений от расписания, отсутствия необходимой информации для пассажиров, а также неудовлетворительного технического и санитарного состояния автобусов.

По итогам проверок перевозчики уже выплатили штрафы на сумму свыше 1,2 млн рублей. Кроме того, были приняты дисциплинарные меры в отношении водителей, допустивших нарушения.

Так, в группе компаний Мещерякова водители автобусов №№ 13, 22, 32, 36, 45, 47, 67, 75, 78, 81, 82 и 89 были наказаны за проезд мимо остановок без посадки и высадки пассажиров. В результате они были лишены премий или получили выговоры.

Водитель автобуса № 115, работающий в Борском округе, также получил выговор и остался без премии за отказ выдавать пассажирам билеты.

Схожие меры были применены к водителям компаний ООО "Автолигатранс-НН" (маршрут № 74) и ООО "Транс.Ком" (маршрут № 94), которые допускали проезд остановок без остановки.

В "Нижегородпассажиравтотрансе" водитель автобуса № 26 был лишен премии за отказ открыть переднюю дверь и некорректное поведение. Кроме того, водители автобусов № 9 и 64 получили замечания за аналогичные нарушения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ищут водителей автобусов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

