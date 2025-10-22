Готовность здания Дома правительства в Нижегородском кремле составляет 95% Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Работы по возведению здания Дома правительства, расположенного на территории Нижегородского кремля, завершены на 95%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили представители управления делами правительства Нижегородской области.

По информации ведомства, достигнутый уровень готовности соответствует требованиям, необходимым для получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Эти данные актуальны на октябрь 2025 года.

В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы. Их окончание запланировано до конца 2025 года. При этом решение о том, какие подразделения будут размещены в новом здании, пока не принято.

В управлении также подчеркнули, что при текущем уровне готовности экономически оправданнее завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию. В противном случае региону пришлось бы нести значительные расходы на консервацию здания и ежегодное обслуживание его инженерных систем и конструкций.

Ранее сообщалось, что на достройку Дома правительства в Нижнем Новгороде в 2025 году было направлено 152,6 млн рублей.

Напомним также, что Дом правительства планировалось достроить еще в 2023 году.