Экономика

Закупку на строительство корпуса школы №103 в Печерах приостановили по жалобе

21 октября 2025 15:45
Закупку на строительство корпуса школы №103 в Печерах приостановили по жалобе

Фото: минград Нижегородской области

Закупку на строительство корпуса школы №103 в Верхних Печерах приостановили по жалобе предыдущего подрядчика — компании ООО "Ремстрой" в Федеральную антимонопольную службу. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Напомним, конкурс МКУ "ГлавУКС" объявило в начале октября 2025 года. Согласно проекту, новый корпус школы №103 будет представлять собой трёхэтажное здание на 500 ученических мест. Начать строительные работы подрядчик должен был уже в ноябре текущего года, а завершить объект и получить заключение о его соответствии строительным нормам — до 31 мая 2027 года. Стоимость работ оценили в 890,6 млн рублей. 

Однако завершить процедуру закупки не удалось. ООО "Ремстрой", с которым в ноябре 2024 года уже заключали контракт на проектирование и строительство корпуса, подало жалобу в ФАС. По мнению компании, заказчик незаконно использовал её проектно-сметную документацию при формировании новой закупки.

В жалобе компания утверждает, что проект был выполнен и прошёл государственную экспертизу, однако контракт расторгли до истечения срока проектирования, а выполненные работы не были оплачены. Также "Ремстрой" подчёркивает, что исключительные права на созданную проектную документацию заказчику не передавались. В связи с этим компания настаивает на признании действий "ГлавУКС" незаконными, требует устранения нарушений и передачи материалов в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возможной административной ответственности.

Отметим, что договор был расторгнут "ГлавУКС" в одностороннем порядке в сентябре 2025 года. Причиной стало, как указано, нарушение графика выполнения строительно-монтажных работ, которые должны были вестись параллельно с проектированием.

Федеральная антимонопольная служба рассмотрит жалобу 23 октября.

Ранее сообщалось, что мэрия отказалась от строительства малокомлектной школы на 270 мест в Верхних Печерах, аргументировав свое решение, в частности, предстоящим строительством корпуса школы №103. 

Добавим, что изначально городские власти планировали построить этот корпус школы еще в 2023 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Строительство Школы
