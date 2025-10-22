Volga не подтвердила подлинность видео с Geely Atlas под своим брендом Экономика

Компания "Производство легковых автомобилей", выступающая автором проекта новой Volga, не подтвердила подлинность видео с китайским кроссовером Geely Atlas с шильдиками Volga. Об этом сообщает сайт Autonews.ru, ссылаясь на пресс-службу АО.

Утром 22 октября источник заявил, будто будущие автомобили Volga будут создаваться на базе моделей Geely. На что автор проекта возрождения "Волги" отреагировал так: "Подлинность ролика не подтверждаем, ситуацию не комментируем".

Скриншоты видео из телеграм-канала No Limits

При этом в сентябре в СМИ появилась информация, что новые автомобили Volga действительно создаются на основе китайских моделей Geely.

Возрожденный бренд Volga впервые представили весной 2024 года. Показанные тогда машины внешне напоминали адаптированные версии моделей Changan, не представленных в России на тот момент. Новинки продемонстрировали премьер-министру Михаилу Мишустину, который призвал к локализации производства отдельных компонентов.

Фото: сайт правительства Нижегородской области

"У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, — сказал тогда председатель правительства РФ.

С тех пор о дальнейшем развитии линейки Volga или о начале сборки автомобилей ничего не сообщалось. Первый вице-премьер России Денис Мантуров лишь заявлял, что производство автомобилей под маркой Volga может стартовать весной 2026 года, не раскрыв при этом деталей проекта.