Первый визит-центр для туристов откроют в нацпарке "Нижегородское Поволжье" Общество

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

Перспективы развития национального парка "Нижегородское Поволжье" имени Владимира Лебедева стали темой обсуждения на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам экологии и природопользования.

Как сообщил председатель ЗСНО Евгений Люлин в своем телеграм-канале, на сегодняшний день уже заключены соглашения с охотничьими хозяйствами и арендаторами участков, входящих в территорию парка.

Для контроля за порядком на природных территориях ежедневно работают патрули. Также приобретена специализированная техника для ухода за ландшафтами и инфраструктурой.

По словам Люлина, это уже дало ощутимые результаты: на берегах озер больше не стоят автомобили и мангалы, а лесные массивы очищены от мусора. Территория парка постепенно приобретает ухоженный и цивилизованный облик.

Работы ведутся на всех пяти кластерах, входящих в состав национального парка. Каждый из них представляет собой уникальную природную зону с особым режимом охраны.

К 30 ноября в районе Ичалковского бора планируется открыть первый визит-центр. Он будет оснащен парковками, спортивными площадками и необходимыми элементами туристической инфраструктуры.

Как подчеркнул спикер Заксобрания, это только начало масштабной работы. Уже разрабатываются новые туристические маршруты, обустраиваются зоны отдыха, создаются условия для экологического туризма. Люлин выразил уверенность, что "Нижегородское Поволжье" в скором времени станет одной из главных природных достопримечательностей региона, сочетающей бережное отношение к экологии и комфорт для посетителей.

Ранее сообщалось, что первый природный национальный парк в Нижегородской области расположится на площади в 75 тысяч га.