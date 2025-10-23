Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН" Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Накануне футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" выбыл из розыгрыша Кубка России и теперь "может сосредоточиться на РПЛ". Разгромное поражение от "Ростова" стало для подопечных Алексея Шпилевского седьмым подряд. Всего в сезоне 2025/2026 нижегородцы проиграли в 15 из 18 матчей.

После очередной неудачи Алексей Шпилевский извинился перед болельщиками и взял вину за поражение на себя, аргументировав результат тем, что выбрал неправильную структуру и "не те персоналии".

Сейчас команда находится в зоне прямого вылета из Премьер-Лиги.

С 2018 года клуб сменил уже девять главных тренеров. Кто-то задерживался всего на несколько месяцев, а кто-то — более года, но ни один специалист не проработал дольше полутора лет. Вспоминаем, каких результатов добивалась команда при каждом из них и чем сейчас занимаются бывшие наставники "Пари НН".

Дмитрий Черышев

Период работы: 2018-2019

Место работы: "Равшан" (Таджикистан)

Черышев возглавил команду летом 2018 года, когда клуб сменил название с "Олимпиец" на "Нижний Новгород", а Глеб Никитин, будучи тогда еще врио губернатора Нижегородской области, стал куратором команды. В сезоне 2018/2019 под руководством Черышева клуб занял 4-е место в ФНЛ и сыграл в стыковых матчах за выход в РПЛ с "Крыльями Советов", но по сумме двух встреч уступил.

После отставки Черышев уехал в Андорру, где возглавил "Санта-Колому" и помог клубу впервые пройти два раунда в еврокубках. Затем, в конце 2023 года, он ненадолго возглавил "Шинник", но уже в декабре 2024 года стал главным тренером таджикского "Равшана".

Роберт Евдокимов

Период работы: 2019-2021

Место работы: без клуба

Евдокимов пришёл в команду осенью 2019 года. В его первый сезон команда заняла 11-е место в ФНЛ. Из-за пандемии чемпионат завершили досрочно после 27-го тура. В Кубке России нижегородцы дошли до 1/8 финала.

В сезоне 2020/21 команда заняла 3-е место в ФНЛ и получила путёвку в РПЛ, поскольку "Оренбург", финишировавший вторым, не прошёл лицензирование. Евдокимов стал самым "долгоживущим" тренером клуба за последние годы, так как проработал 566 дней.

Позже он возглавлял "Кубань", а также входил в тренерский штаб "Ахмата". В апреле 2024 года вновь стал главным тренером "Кубани", но в сентябре был уволен после вылета команды из Первой лиги и начала сезона во Второй лиге А в условиях трансферного бана.

Александр Кержаков

Период работы: 2021-2022

Место работы: без клуба

Летом 2021 года команду возглавил бывший нападающий сборной России Александр Кержаков. В дебютном сезоне в РПЛ клуб занял 11-е место — лучший результат в истории нижегородских команд в Премьер-лиге. Однако руководство не продлило контракт со специалистом.

После ухода из "Пари НН" Кержаков поработал на Кипре в "Кармиотиссе", затем в сербском "Спартаке". В мае 2024 года он возглавил казахстанский "Кайрат". Однако уже в сентябре стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Михаил Галактионов и Артём Горлов

Период работы: 2022-2023

Место работы: Галактионов — "Локомотив", Горлов — "Сатурн"

Летом 2022 года клуб сменил название на "Пари Нижний Новгород" в рамках спонсорского соглашения с букмекерской компанией. Вскоре команду покинул Кержаков, а на его место пришёл Михаил Галактионов, ранее работавший с молодёжной сборной России и "Ахматом". Однако уже в ноябре он перешёл в "Локомотив", который до сих пор возглавляет. К слову, москвичи сейчас на первом месте в таблице РПЛ.

После его ухода обязанности главного тренера временно исполнял Антон Хазов, а с января 2023 года команду возглавил Артём Горлов. Он продержался на посту всего 93 дня: команда проиграла пять матчей и опустилась на 13-е место, оказавшись на грани вылета из РПЛ. Позже Горлов работал в "Торпедо" и в штабе "Ахмата", а в январе 2025 года стал главным тренером раменского "Сатурна".

Сергей Юран

Период работы: 2023-2024

Место работы: "Серик Беледиеспор" (Турция)

Весной 2023 года "Пари НН" возглавил Сергей Юран. Под его руководством команда заняла 13-е место в РПЛ и сохранила прописку в элите, обыграв в стыковых матчах московскую "Родину" по сумме двух встреч.

Однако весной 2024 года результаты команды резко ухудшились: в восьми матчах было набрано всего четыре очка. После разгромного поражения от "Ахмата" (1:5) Юран подал в отставку. На тот момент команда находилась на 11-м месте с 28 очками после 26 туров.

После ухода из клуба Юран некоторое время оставался без работы. Его следующим назначением стал турецкий клуб "Серик Беледиеспор", который он возглавил в июле 2025 года.

Саша Илич

Период работы: 2024

Место работы: "Сумгаит" (Азербайджан)

Сербский специалист Саша Илич стал первым иностранным главным тренером в истории "Пари НН". Он сменил Юрана в мае 2024 года. По итогам сезона 2023/24 команда вновь заняла 13-е место и сыграла в стыковых матчах с тульским "Арсеналом". Проиграв первый матч, нижегородцы взяли реванш в ответной встрече и сохранили место в РПЛ.

В новом сезоне команда набрала 11 очков в 11 турах. Однако в октябре 2024 года Илич был отправлен в отставку. Руководство объяснило это необходимостью перезагрузки и стремлением к более амбициозным целям.

7 июля 2025 года Илич стал главным тренером азербайджанского "Сумгаита".

Виктор Ганчаренко

Период работы: 2024-2025

Место работы: без клуба

Белорусский тренер Виктор Ганчаренко возглавил "Пари НН" в октябре 2024 года, подписав контракт на два года. Он пришёл в команду в непростой момент, но не смог добиться прогресса.

По итогам сезона команда вновь заняла 13-е место и уступила "Сочи" в стыковых матчах, вылетев из Премьер-лиги. Однако из-за снятия "Химок" по решению исполкома РФС нижегородцы сохранили место в РПЛ.

Ганчаренко стал шестым тренером клуба за четыре года. Несмотря на большой опыт, включая два серебра с ЦСКА в РПЛ, он не смог изменить ситуацию. Сейчас специалист остаётся без клуба.

Алексей Шпилевский

Период работы: июнь 2025 – настоящее время

Белорусский специалист Алексей Шпилевский возглавил "Пари НН" этим летом. До этого он тренировал кипрский "Арис", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны, а ранее — стал чемпионом Казахстана с "Кайратом".

Однако в России таких успехов пока нет. Команда заняла последнее место в группе С Кубка России и вылетела из турнира. В РПЛ после 12 туров у "Пари НН" всего шесть очков и предпоследнее место в таблице чемпионата.

Летом появились слухи о возможной отставке как генерального директора Давида Мелик-Гусейнова (ушел с должности в сентябре 2025 года — прим.ред.), так и Шпилевского, но руководство клуба опровергло эту информацию, подчеркнув, что у тренера высокий кредит доверия.

Фотографии: ФК "Пари НН"