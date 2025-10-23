Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
23 октября 2025 15:04Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
23 октября 2025 14:16Инвестор построит Академию тенниса за 850 млн рублей в Нижнем Новгороде
23 октября 2025 10:20"Нижегородский спорт" порадует болельщиков эксклюзивным выпуском
23 октября 2025 09:35Тренер Шпилевский извинился за вылет "Пари НН" из Кубка России
23 октября 2025 09:04"Пари НН" вылетел из Кубка России, разгромно проиграв "Ростову"
22 октября 2025 22:26Шэйн Принс принес победу нижегородскому "Торпедо" в концовке матча
22 октября 2025 12:10Российских лыжников и сноубордистов лишили права участвовать в Олимпиаде-2026
22 октября 2025 10:50Круглогодичный лыжный спорткомплекс открылся на Гребном канале
21 октября 2025 11:13Нижегородская "Чайка" одержала десятую победу подряд
21 октября 2025 10:40"Торпедо-Горький" переломил ход матча и обыграл "Ростов" со счётом 5:3
Спорт

Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"

23 октября 2025 15:04 Спорт
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти Пари НН

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Накануне футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" выбыл из розыгрыша Кубка России и теперь "может сосредоточиться на РПЛ". Разгромное поражение от "Ростова" стало для подопечных Алексея Шпилевского седьмым подряд. Всего в сезоне 2025/2026 нижегородцы проиграли в 15 из 18 матчей.

После очередной неудачи Алексей Шпилевский извинился перед болельщиками и взял вину за поражение на себя, аргументировав результат тем, что выбрал неправильную структуру и "не те персоналии".

Сейчас команда находится в зоне прямого вылета из Премьер-Лиги.

С 2018 года клуб сменил уже девять главных тренеров. Кто-то задерживался всего на несколько месяцев, а кто-то — более года, но ни один специалист не проработал дольше полутора лет. Вспоминаем, каких результатов добивалась команда при каждом из них и чем сейчас занимаются бывшие наставники "Пари НН".

Дмитрий Черышев

Период работы: 2018-2019

Место работы: "Равшан" (Таджикистан)

Черышев возглавил команду летом 2018 года, когда клуб сменил название с "Олимпиец" на "Нижний Новгород", а Глеб Никитин, будучи тогда еще врио губернатора Нижегородской области, стал куратором команды. В сезоне 2018/2019 под руководством Черышева клуб занял 4-е место в ФНЛ и сыграл в стыковых матчах за выход в РПЛ с "Крыльями Советов", но по сумме двух встреч уступил.

После отставки Черышев уехал в Андорру, где возглавил "Санта-Колому" и помог клубу впервые пройти два раунда в еврокубках. Затем, в конце 2023 года, он ненадолго возглавил "Шинник", но уже в декабре 2024 года стал главным тренером таджикского "Равшана".

Роберт Евдокимов

Период работы: 2019-2021

Место работы: без клуба

Евдокимов пришёл в команду осенью 2019 года. В его первый сезон команда заняла 11-е место в ФНЛ. Из-за пандемии чемпионат завершили досрочно после 27-го тура. В Кубке России нижегородцы дошли до 1/8 финала.

В сезоне 2020/21 команда заняла 3-е место в ФНЛ и получила путёвку в РПЛ, поскольку "Оренбург", финишировавший вторым, не прошёл лицензирование. Евдокимов стал самым "долгоживущим" тренером клуба за последние годы, так как проработал 566 дней.

Позже он возглавлял "Кубань", а также входил в тренерский штаб "Ахмата". В апреле 2024 года вновь стал главным тренером "Кубани", но в сентябре был уволен после вылета команды из Первой лиги и начала сезона во Второй лиге А в условиях трансферного бана.

Александр Кержаков

Период работы: 2021-2022

Место работы: без клуба

Летом 2021 года команду возглавил бывший нападающий сборной России Александр Кержаков. В дебютном сезоне в РПЛ клуб занял 11-е место — лучший результат в истории нижегородских команд в Премьер-лиге. Однако руководство не продлило контракт со специалистом.

После ухода из "Пари НН" Кержаков поработал на Кипре в "Кармиотиссе", затем в сербском "Спартаке". В мае 2024 года он возглавил казахстанский "Кайрат". Однако уже в сентябре стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Михаил Галактионов и Артём Горлов

Период работы: 2022-2023

Место работы: Галактионов — "Локомотив", Горлов — "Сатурн"

Летом 2022 года клуб сменил название на "Пари Нижний Новгород" в рамках спонсорского соглашения с букмекерской компанией. Вскоре команду покинул Кержаков, а на его место пришёл Михаил Галактионов, ранее работавший с молодёжной сборной России и "Ахматом". Однако уже в ноябре он перешёл в "Локомотив", который до сих пор возглавляет. К слову, москвичи сейчас на первом месте в таблице РПЛ.

После его ухода обязанности главного тренера временно исполнял Антон Хазов, а с января 2023 года команду возглавил Артём Горлов. Он продержался на посту всего 93 дня: команда проиграла пять матчей и опустилась на 13-е место, оказавшись на грани вылета из РПЛ. Позже Горлов работал в "Торпедо" и в штабе "Ахмата", а в январе 2025 года стал главным тренером раменского "Сатурна".

Сергей Юран

Период работы: 2023-2024

Место работы: "Серик Беледиеспор" (Турция)

Весной 2023 года "Пари НН" возглавил Сергей Юран. Под его руководством команда заняла 13-е место в РПЛ и сохранила прописку в элите, обыграв в стыковых матчах московскую "Родину" по сумме двух встреч.

Однако весной 2024 года результаты команды резко ухудшились: в восьми матчах было набрано всего четыре очка. После разгромного поражения от "Ахмата" (1:5) Юран подал в отставку. На тот момент команда находилась на 11-м месте с 28 очками после 26 туров.

После ухода из клуба Юран некоторое время оставался без работы. Его следующим назначением стал турецкий клуб "Серик Беледиеспор", который он возглавил в июле 2025 года.

Саша Илич

Период работы: 2024

Место работы: "Сумгаит" (Азербайджан)

Сербский специалист Саша Илич стал первым иностранным главным тренером в истории "Пари НН". Он сменил Юрана в мае 2024 года. По итогам сезона 2023/24 команда вновь заняла 13-е место и сыграла в стыковых матчах с тульским "Арсеналом". Проиграв первый матч, нижегородцы взяли реванш в ответной встрече и сохранили место в РПЛ.

В новом сезоне команда набрала 11 очков в 11 турах. Однако в октябре 2024 года Илич был отправлен в отставку. Руководство объяснило это необходимостью перезагрузки и стремлением к более амбициозным целям.

7 июля 2025 года Илич стал главным тренером азербайджанского "Сумгаита".

Виктор Ганчаренко

Период работы: 2024-2025

Место работы: без клуба

Белорусский тренер Виктор Ганчаренко возглавил "Пари НН" в октябре 2024 года, подписав контракт на два года. Он пришёл в команду в непростой момент, но не смог добиться прогресса.

По итогам сезона команда вновь заняла 13-е место и уступила "Сочи" в стыковых матчах, вылетев из Премьер-лиги. Однако из-за снятия "Химок" по решению исполкома РФС нижегородцы сохранили место в РПЛ.

Ганчаренко стал шестым тренером клуба за четыре года. Несмотря на большой опыт, включая два серебра с ЦСКА в РПЛ, он не смог изменить ситуацию. Сейчас специалист остаётся без клуба.

Алексей Шпилевский

Период работы: июнь 2025 – настоящее время

Белорусский специалист Алексей Шпилевский возглавил "Пари НН" этим летом. До этого он тренировал кипрский "Арис", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны, а ранее — стал чемпионом Казахстана с "Кайратом".

Однако в России таких успехов пока нет. Команда заняла последнее место в группе С Кубка России и вылетела из турнира. В РПЛ после 12 туров у "Пари НН" всего шесть очков и предпоследнее место в таблице чемпионата.

Летом появились слухи о возможной отставке как генерального директора Давида Мелик-Гусейнова (ушел с должности в сентябре 2025 года — прим.ред.), так и Шпилевского, но руководство клуба опровергло эту информацию, подчеркнув, что у тренера высокий кредит доверия.

Фотографии: ФК "Пари НН"

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
18 октября 2025 15:41"Пари НН" продолжает падение в таблице РПЛ
15 октября 2025 10:06В ФК "Пари НН" опровергли слухи о возможной смене спортивного директора
14 октября 2025 17:00У ФК "Пари НН" может смениться спортивный директор
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных