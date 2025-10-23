Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году Общество

Фото: Максим Герасимов

В 2026 году в Нижегородской области вступят в силу изменения в системе государственных гарантий и обновления в тарифе обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил представитель нижегородского медицинского сообщества Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Одним из ключевых нововведений станет возможность круглосуточного пребывания в стационарах близких родственников, законных представителей или сиделок для ухода за пациентами. Такая помощь будет предоставляться бесплатно при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Также с 2026 года планируется расширение объема медицинской помощи для семей военнослужащих, числящихся пропавшими без вести в ходе специальной военной операции.

Еще одним шагом к модернизации системы здравоохранения станет использование беспилотников. Дроны будут задействованы для доставки медикаментов, биоматериалов и других медицинских грузов. Впервые расходы на эти услуги включат в тариф ОМС, что позволит обеспечить их финансирование за счет системы обязательного страхования.

