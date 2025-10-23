ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2025 17:11Матвиенко поблагодарила Никитина за развитие демографической политики
23 октября 2025 16:32Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
23 октября 2025 16:19Разработка схемы строительства ливневок в Нижнем Новгороде приостановлена
23 октября 2025 16:09Нижегородцам разъяснили, чем резервисты отличаются от других военнослужащих
23 октября 2025 14:47Эксперимент по запрету вейпов хотят провести в Нижегородской области
23 октября 2025 14:39Приволжские таможенники направили жителям ДНР 40 тонн гуманитарной помощи
23 октября 2025 14:00Нижегородским родителям объяснили сбои в работе "Электронного дневника"
23 октября 2025 13:28Первый визит-центр для туристов откроют в нацпарке "Нижегородское Поволжье"
23 октября 2025 13:18Горьковская магистраль вводит остановку на станции Шатки в Нижегородской области
23 октября 2025 12:57Банкротство "Нижавтодорстроя" обернулось проверкой Роструда
Общество

Матвиенко поблагодарила Никитина за развитие демографической политики

23 октября 2025 17:11 Общество
Матвиенко поблагодарила Никитина за развитие демографической политики

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поблагодарила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за активную и эффективную работу в сфере демографической политики региона.

"Спасибо за презентацию, за ту большую работу, которую вы ведёте, и лично как глава региона, как губернатор в постоянном режиме занимаетесь этим вопросом. Теперь вы надели на себя "майку лидера" - и надо соответствовать, держать планку, которую вы задали", — заявила она.

Матвиенко также подчеркнула, что успехи Нижегородской области в области демографии могут служить ориентиром для других субъектов Российской Федерации.

Напомним, по инициативе губернатора Глеба Никитина в области объявлено Пятилетие семьи, которое продлится до 2030 года и направлено на стимулирование рождаемости в регионе. В рамках программы предусмотрено расширение мер соцподдержки.

Так, с 1 июля в Нижегородской области вступили в силу новые меры поддержки. При рождении ребенка семья может получить миллион рублей.

Демографическую политику региона высоко оценил и президент Владимир Путин.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных