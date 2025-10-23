Матвиенко поблагодарила Никитина за развитие демографической политики

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поблагодарила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за активную и эффективную работу в сфере демографической политики региона.
"Спасибо за презентацию, за ту большую работу, которую вы ведёте, и лично как глава региона, как губернатор в постоянном режиме занимаетесь этим вопросом. Теперь вы надели на себя "майку лидера" - и надо соответствовать, держать планку, которую вы задали", — заявила она.
Матвиенко также подчеркнула, что успехи Нижегородской области в области демографии могут служить ориентиром для других субъектов Российской Федерации.
Напомним, по инициативе губернатора Глеба Никитина в области объявлено Пятилетие семьи, которое продлится до 2030 года и направлено на стимулирование рождаемости в регионе. В рамках программы предусмотрено расширение мер соцподдержки.
Так, с 1 июля в Нижегородской области вступили в силу новые меры поддержки. При рождении ребенка семья может получить миллион рублей.
Демографическую политику региона высоко оценил и президент Владимир Путин.
