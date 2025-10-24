Операции по замене коленных суставов начали проводить в Балахне Общество

Фото: Кира Мишина

Врачи Балахнинской центральной районной больнице начали выполнять высокотехнологичные операции по замене разрушенных коленных суставов. На сегодняшний день успешно проведено уже пять таких хирургических вмешательств, сообщил представитель здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

"Чаще всего артроз развивается из-за лишнего веса, перенесенных вирусных инфекций, сверхнагрузок, влияет и наследственность", - подчеркнул Никонов

После установки искусственного сустава у пациентов исчезает хроническая боль, восстанавливается подвижность и возможность полноценно опираться на ногу.

Стационарное лечение в больнице занимает не более семи дней. Полный курс реабилитации после операции длится около 3-4 месяцев. Все процедуры проходят бесплатно в рамках полиса ОМС.

Никонов отметил, что недавно в Балахнинской ЦРБ был назначен новый главный врач. Учреждение возглавил Олег Чернов.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи спасли мужчину, который отпилил себе кисть циркулярной пилой.