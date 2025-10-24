Банду из 8 человек осудили за канал незаконной миграции в Нижнем Новгороде Общество

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор членам организованной группы, занимавшейся созданием и функционированием крупного межрегионального канала незаконной миграции.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области, участники схемы от имени подконтрольных им коммерческих фирм оформляли и направляли в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области документы, содержащие заведомо ложные сведения. В этих бумагах подтверждалось наличие у приглашенных иностранных граждан гарантий по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению. На основании таких поддельных данных иностранцы получали многократные визы, позволявшие проживать в России до трёх лет, а также разрешения на работу.

Фактически приезжие не трудоустраивались в организациях, которые числились приглашающей стороной. Их реальная занятость проходила в других местах, где им выплачивали зарплату ниже установленного законом уровня. Кроме того, по адресам, указанным при постановке на миграционный учет, иностранцы не проживали.

Незаконная деятельность группы была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Москве, Московской, Нижегородской областям и Забайкальскому краю. Следственным отделом УФСБ по Нижегородской области возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а" и "в" части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ.

По решению суда, организатору группы назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Один из активных участников получил 2 года колонии общего режима. Остальные шесть фигурантов приговорены к условным срокам от 4 лет и 2 месяцев до 5 лет лишения свободы.

