Общество

Болельщик нижегородского "Торпедо" стал миллионером благодаря теще

24 октября 2025 16:25 Общество
Болельщик нижегородского Торпедо стал миллионером благодаря теще

Преданный болельщик нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Алексей Куликов неожиданно стал миллионером благодаря случайной покупке лотерейного билета. Причем сделал это по просьбе тещи. Об этом сообщили в пресс-службе "Столото".

"Шли мимо лотерейного киоска всей семьей, сначала купили несколько других билетов, а этот я взял последним на сдачу", — рассказал Алексей.

Оказалось, что именно тот самый билет принес ему миллион рублей. С тещей они заранее договорились, что в случае выигрыша делят деньги пополам.

Алексей управляет персоналом в торговой компании. Уже 28 лет он болеет за "Торпедо" и даже ездит на матчи по всей стране, играет в футбол на любительском уровне.

Свою часть нижегородец собирается положить в банк под проценты — на образование двоих детей.

Ранее сообщалось, что нижегородец выиграл в лотерее почти 7 млн рублей.

