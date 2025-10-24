Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Последние новости рубрики Спорт
24 октября 2025 15:16Экс-игрокам "Пари НН" задерживают зарплаты в турецком клубе
24 октября 2025 11:49"Пари НН" не уволит Шпилевского, но причина не в неустойке
24 октября 2025 10:16"Торпедо-Горький" завершает домашнюю серию без поражений
24 октября 2025 09:59ВК "Горький" уступил чемпиону России
24 октября 2025 09:38Миллионы рублей уйдут на ледозаливочные машины для арены на Стрелке
23 октября 2025 20:30Экс-тренер "Торпедо" Ларионов не собирается покидать СКА из-за неудач
23 октября 2025 17:38Нижегородская "Чайка" прервала десятиматчевую победную серию
23 октября 2025 15:04Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
23 октября 2025 14:16Инвестор построит Академию тенниса за 850 млн рублей в Нижнем Новгороде
23 октября 2025 10:20"Нижегородский спорт" порадует болельщиков эксклюзивным выпуском
Спорт

Экс-игрокам "Пари НН" задерживают зарплаты в турецком клубе

24 октября 2025 15:16 Спорт
Экс-игрокам Пари НН задерживают зарплаты в турецком клубе

Бывшие игроки "Пари Нижний Новгород", ныне выступающие за турецкий "Серик Беледиеспор", отказались выходить на тренировки из-за двухмесячной задержки зарплат и премиальных. Деньги не выплачивают и персоналу команды, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Только двум футболистам клуб должен более 40 млн рублей. Один из них — бывший полузащитник "парижан" Илья Берковский.

В составе "Серик Беледиеспора" выступают также экс-капитан нижегородцев Кирилл Гоцук, покинувший клуб этим летом, и защитник Дмитрий Тихий, игравший за Нижний Новгород в сезоне 2023/2024.

Команду возглавляет экс-тренер "Пари НН" Сергей Юран. Там же играет его сын Артём Юран, ранее выступавший за "Пари НН-2".

Некоторые игроки уже рассматривают вариант досрочного расторжения контрактов, тогда как другие планируют дождаться ноября, чтобы направить коллективную жалобу руководству с требованием погасить задолженности.

Напомним, в мае похожая ситуация была у экс-нападающего "Пари НН" Огнена Ожеговича, выступавшего тогда за турецкий клуб на правах аренды. Он не получал заплату три месяца, что привело к жалобе в ФИФА и бойкоту тренировок с его стороны.

Ранее сообщалось, что Алексея Шпилевского не уволят из "Пари НН", но не из-за неустойки.

Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
