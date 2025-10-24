Экс-игрокам "Пари НН" задерживают зарплаты в турецком клубе Спорт

Бывшие игроки "Пари Нижний Новгород", ныне выступающие за турецкий "Серик Беледиеспор", отказались выходить на тренировки из-за двухмесячной задержки зарплат и премиальных. Деньги не выплачивают и персоналу команды, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Только двум футболистам клуб должен более 40 млн рублей. Один из них — бывший полузащитник "парижан" Илья Берковский.

В составе "Серик Беледиеспора" выступают также экс-капитан нижегородцев Кирилл Гоцук, покинувший клуб этим летом, и защитник Дмитрий Тихий, игравший за Нижний Новгород в сезоне 2023/2024.

Команду возглавляет экс-тренер "Пари НН" Сергей Юран. Там же играет его сын Артём Юран, ранее выступавший за "Пари НН-2".

Некоторые игроки уже рассматривают вариант досрочного расторжения контрактов, тогда как другие планируют дождаться ноября, чтобы направить коллективную жалобу руководству с требованием погасить задолженности.

Напомним, в мае похожая ситуация была у экс-нападающего "Пари НН" Огнена Ожеговича, выступавшего тогда за турецкий клуб на правах аренды. Он не получал заплату три месяца, что привело к жалобе в ФИФА и бойкоту тренировок с его стороны.

Ранее сообщалось, что Алексея Шпилевского не уволят из "Пари НН", но не из-за неустойки.