Военную подготовку начала проходить первая группа резервистов "БАРС НН" Общество

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

Первая группа мобилизационного резерва "БАРС НН" начала курс военной подготовки на одном из учебных полигонов в Нижегородской области.

Как сообщили в военном комиссариате Нижегородской области, после завершения обучения резервисты будут нести службу по охране стратегически важных объектов энергетики и инфраструктуры региона.

Начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата Нижегородской области Валерий Вороненко отметил, что подготовка проходит по программе общевойсковой подготовки с акцентом на практические навыки.

"Особое внимание уделяется отработке действий по уничтожению воздушных целей различного размера, которые могут представлять угрозу объектам, находящимся под охраной. Продолжительность курса зависит от уровня подготовки резервиста и составляет от 10 до 14 дней. Теоретическая часть сведена к минимуму, основной упор — на практику. Учебные занятия проходят как днем, так и ночью", — отметил Вороненко.

В программу входят огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка, основы радиоэлектронной борьбы, связи и управления. Обучение проводят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, на базе воинской части.

Инструктор по противодействию БПЛА с позывным "Озилот" подчеркнул, что тренировки максимально приближены к реальным условиям. Он добавил: "Мы делаем акцент на индивидуальной подготовке — оцениваем способности каждого. При необходимости адаптируем программу для тех, у кого нет боевого опыта. Отрабатываем стрельбу в различных положениях, смену огневых позиций, а позже перейдём к действиям в составе малых тактических групп. Главные качества на службе — слаженность и умение работать в команде".

Участниками сборов стали как новички, так и люди с военным опытом — бывшие военнослужащие, сотрудники охранных структур, участники боевых действий. Все они стремятся совершенствовать свои навыки и быть максимально полезными при выполнении задач.

Резервист Эдуард, ранее служивший в МВД, проявил лидерские качества и возглавил одну из мобильных огневых групп. "Мы изучаем всё, что может пригодиться при охране объектов. Несмотря на мой опыт, я узнаю много нового. Подготовка с каждым годом становится всё более профессиональной. Понимаю задачи, чувствую ответственность — готов к службе", — рассказал он.

Участники программы размещены в современном палаточном городке. Лагерь оборудован душевыми с отоплением, санитарными узлами, прачечной, медпунктом и помещениями для отдыха. Для резервистов организовано полноценное питание в столовой.

В ближайшее время резервисты завершат вводный этап и перейдут к более интенсивным практическим занятиям, включая ночные тренировки.

Напомним, что участие в резерве "БАРС НН" не предполагает командировок в зону специальной военной операции — подготовка и дежурства проходят исключительно на территории Нижегородской области.

Набор в резерв осуществляется добровольно — через военные комиссариаты муниципалитетов. Контракт с Министерством обороны подписывается от имени командира воинской части. Уникальность программы в том, что резервисты могут совмещать военную службу с основной гражданской работой.

Участникам гарантируются денежное довольствие, современное обмундирование и экипировка. На время сборов за ними сохраняются рабочее место и зарплата. Также предоставляется страхование, медицинское обслуживание и бесплатное питание.

Подробности можно узнать на сайте bars-nn.nobl.ru, в телеграм-канале https://t.me/bars_nobl или по телефону горячей линии 8-800-10-17-017 (добавочный 2). Центр работает с 09:00 до 20:00, в остальное время звонки обрабатываются в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начали формировать мобилизационный резерв.