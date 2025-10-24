Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2025 19:03Нижегородские дорожные службы переходят на зимний режим работы
24 октября 2025 18:46Военную подготовку начала проходить первая группа резервистов "БАРС НН"
24 октября 2025 17:59Названы районы-лидеры по вводу жилья в Нижегородской области
24 октября 2025 17:38Участники программы "Герои. Нижегородская область" прошли стажировку в администрации Нижнего Новгорода
24 октября 2025 17:38Карантин по бешенству отменили в двух нижегородских селах
24 октября 2025 17:19Андрей Гнеушев провел заседание межведомственной комиссии в нижегородском филиале фонда "Защитники Отечества"
24 октября 2025 17:02Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
24 октября 2025 16:25Болельщик нижегородского "Торпедо" стал миллионером благодаря теще
24 октября 2025 16:18В Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Алоуддина Мирзорахимова
24 октября 2025 16:05Жительница Перевоза выплатит компенсацию за оскорбление врача в интернете
Общество

Военную подготовку начала проходить первая группа резервистов "БАРС НН"

24 октября 2025 18:46 Общество
Военную подготовку начала проходить первая группа резервистов БАРС НН

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

Первая группа мобилизационного резерва "БАРС НН" начала курс военной подготовки на одном из учебных полигонов в Нижегородской области.

Как сообщили в военном комиссариате Нижегородской области, после завершения обучения резервисты будут нести службу по охране стратегически важных объектов энергетики и инфраструктуры региона.

Начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата Нижегородской области Валерий Вороненко отметил, что подготовка проходит по программе общевойсковой подготовки с акцентом на практические навыки.

"Особое внимание уделяется отработке действий по уничтожению воздушных целей различного размера, которые могут представлять угрозу объектам, находящимся под охраной. Продолжительность курса зависит от уровня подготовки резервиста и составляет от 10 до 14 дней. Теоретическая часть сведена к минимуму, основной упор — на практику. Учебные занятия проходят как днем, так и ночью", — отметил Вороненко.

В программу входят огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка, основы радиоэлектронной борьбы, связи и управления. Обучение проводят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, на базе воинской части.

Инструктор по противодействию БПЛА с позывным "Озилот" подчеркнул, что тренировки максимально приближены к реальным условиям. Он добавил: "Мы делаем акцент на индивидуальной подготовке — оцениваем способности каждого. При необходимости адаптируем программу для тех, у кого нет боевого опыта. Отрабатываем стрельбу в различных положениях, смену огневых позиций, а позже перейдём к действиям в составе малых тактических групп. Главные качества на службе — слаженность и умение работать в команде".

Участниками сборов стали как новички, так и люди с военным опытом — бывшие военнослужащие, сотрудники охранных структур, участники боевых действий. Все они стремятся совершенствовать свои навыки и быть максимально полезными при выполнении задач.

Резервист Эдуард, ранее служивший в МВД, проявил лидерские качества и возглавил одну из мобильных огневых групп. "Мы изучаем всё, что может пригодиться при охране объектов. Несмотря на мой опыт, я узнаю много нового. Подготовка с каждым годом становится всё более профессиональной. Понимаю задачи, чувствую ответственность — готов к службе", — рассказал он.

Участники программы размещены в современном палаточном городке. Лагерь оборудован душевыми с отоплением, санитарными узлами, прачечной, медпунктом и помещениями для отдыха. Для резервистов организовано полноценное питание в столовой.

В ближайшее время резервисты завершат вводный этап и перейдут к более интенсивным практическим занятиям, включая ночные тренировки.

Напомним, что участие в резерве "БАРС НН" не предполагает командировок в зону специальной военной операции — подготовка и дежурства проходят исключительно на территории Нижегородской области.

Набор в резерв осуществляется добровольно — через военные комиссариаты муниципалитетов. Контракт с Министерством обороны подписывается от имени командира воинской части. Уникальность программы в том, что резервисты могут совмещать военную службу с основной гражданской работой.

Участникам гарантируются денежное довольствие, современное обмундирование и экипировка. На время сборов за ними сохраняются рабочее место и зарплата. Также предоставляется страхование, медицинское обслуживание и бесплатное питание.

Подробности можно узнать на сайте bars-nn.nobl.ru, в телеграм-канале https://t.me/bars_nobl или по телефону горячей линии 8-800-10-17-017 (добавочный 2). Центр работает с 09:00 до 20:00, в остальное время звонки обрабатываются в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начали формировать мобилизационный резерв.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные мобилизация
Поделиться:
Новости по теме
09 октября 2025 16:04Горячая линия по набору в мобилизационный резерв заработала в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 17:11Как нижегородцам попасть в элитное подразделение Минобороны РФ
01 октября 2025 09:30Более 2100 нижегородцев призовут в армию осенью 2025 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных