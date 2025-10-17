Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

"Кукольник" Москвин сделал заявление из психбольницы

17 октября 2025 11:12 Общество
Кукольник Москвин сделал заявление из психбольницы

Анатолий Москвин (он же"кукольник") вновь оказался в центре внимания после публикации интервью, записанного с ним в психиатрической клинике. Полгода назад его соседи по палате, ранее судимые граждане, сняли на телефон разговор с Москвиным, в котором он делится своими ожиданиями по поводу возможной выписки. Видео опубликовали в программе "Кстати" (16+).

"Меня могут выпустить в интернат. Я рассчитываю, что меня перевезут в интернат, а потом меня оттуда заберут", - заявил Москвин своим "интервьюерам".

Мужчина добавил, что сейчас работает над неким документом, где описывает своё отношение к девочкам, кладбищам, могилам и "приключениям".

Ранее телеграм-каналы сообщили, что Москвина могут выписать уже в ноябре. Якобы психбольница №2, где находится Москвин, готовит обращение в суд о прекращении стационарного лечения и передаче пациента под опеку родственников. В суде НИА "Нижний Новгород" заявили, что пока никаких документов не поступало. 

Бывший начальник центра "Э" ГУВД Нижегородской области Алексей Трифонов вспоминает, как Москвин после задержания просил не закапывать тела девочек слишком глубоко. Он надеялся, что сможет "собрать их снова", когда окажется на свободе.

Напомним, Анатолия Москвина задержали в 2011 году. В его квартире и гараже тогда нашли более двух десятков тел девочек, которые он выкопал с кладбищ, мумифицировал и превращал в кукол. Он одевал их в самодельные наряды и расставлял по комнатам. Москвин называл их своими "дочерьми" и говорил, что хотел их "воскресить".

Против него возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших, но в 2012 году его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. В 2022 году суд официально признал его недееспособным.

Теги:
больницы Некрополист Суд
