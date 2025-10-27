Шестидневная рабочая неделя началась для нижегородцев Общество

Жителям Нижегородской области придется трудиться шесть дней подряд на этой неделе из-за переноса выходных в связи с празднованием Дня народного единства. Такие изменения утверждены постановлением правительства.

Рабочими будут все дни с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября. Правда, суббота будет короче на один час для всех сотрудников.

Корректировка графика обусловлена переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Таким образом, нижегородцы получат три выходных подряд — с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

Напомним, последним рабочим днем в году станет вторник, 30 декабря, а 31 декабря будет нерабочим. Новогодние выходные будут длиться 12 дней.

