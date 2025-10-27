ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 октября 2025 10:15Четыре двойни родились у ВИЧ-положительных нижегородок
27 октября 2025 09:51Шестидневная рабочая неделя началась для нижегородцев
27 октября 2025 09:13Культурная осень: Т2 продлевает скидки на билеты в нижегородский музей
27 октября 2025 08:00Нижегородский лицей №38 оборудуют видеонаблюдением почти за 2 млн рублей
26 октября 2025 13:41Четыре новых населенных пункта появились в Нижегородской области с начала 2000-х
26 октября 2025 13:10Спасатели провели пожарные учения на крыше 26-этажки в Нижнем Новгороде
26 октября 2025 11:12Дожди накроют Нижний Новгород в последнюю неделю октября
26 октября 2025 10:00Никитин поблагодарил транспортников за вклад в развитие региона
26 октября 2025 08:55Нижегородский минсоцпол поддержит стипендиями талантливых детей-инвалидов
26 октября 2025 07:57785 сирот обеспечат жильем в Нижегородской области в 2025 году
Общество

Шестидневная рабочая неделя началась для нижегородцев

27 октября 2025 09:51 Общество
Шестидневная рабочая неделя началась для нижегородцев

Фото: Александр Воложанин

Жителям Нижегородской области придется трудиться шесть дней подряд на этой неделе из-за переноса выходных в связи с празднованием Дня народного единства. Такие изменения утверждены постановлением правительства.

Рабочими будут все дни с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября. Правда, суббота будет короче на один час для всех сотрудников.

Корректировка графика обусловлена переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Таким образом, нижегородцы получат три выходных подряд — с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

Напомним, последним рабочим днем в году станет вторник, 30 декабря, а 31 декабря будет нерабочим. Новогодние выходные будут длиться 12 дней.

Ранее нижегородцам рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отдых Праздники Работа
Поделиться:
Новости по теме
20 октября 2025 17:16В Госдуме предложили сдвигать рабочий график зимой из-за темноты
20 октября 2025 14:07Более 64 тысяч специалистов искали нижегородские работодатели в III квартале
15 октября 2025 11:31Более 140 тысяч нижегородцев ищут новую работу этой осенью
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных