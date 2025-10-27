Пострадавших при взрыве в Копейске доставили спецбортом в Нижний Новгород

Фото:
Двоих пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске (Челябинская область) доставили спецбортом МЧС в Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что пациентов сопровождали специалисты Минздрава РФ.
ЧП на предприятии произошло вечером 22 октября. По данным РБК, в результате инцидента погибли 13 человек. Еще около 30 получили различные травмы. Предварительно, взрыв прогремел из-за нарушения техники безопасности. Расследуется уголовное дело.
Ранее сообщалось, что врачи ПИМУ борются за жизнь подростков-"зацеперов" со страшными ожогами.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+