Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Происшествия

Пострадавших при взрыве в Копейске доставили спецбортом в Нижний Новгород

27 октября 2025 09:35 Происшествия
Пострадавших при взрыве в Копейске доставили спецбортом в Нижний Новгород

Фото: МЧС по Нижегородской области

Двоих пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске (Челябинская область) доставили спецбортом МЧС в Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что пациентов сопровождали специалисты Минздрава РФ.

ЧП на предприятии произошло вечером 22 октября. По данным РБК, в результате инцидента погибли 13 человек. Еще около 30 получили различные травмы. Предварительно, взрыв прогремел из-за нарушения техники безопасности. Расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что врачи ПИМУ борются за жизнь подростков-"зацеперов" со страшными ожогами.

Взрыв Здравоохранение МЧС
Архив
