BMW протаранил реанимобиль — появились подробности ДТП на Лядова Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в районе 15:00 на площади Лядова. На перекрестке столкнулись легковой автомобиль BMW, за рулем которого находился мужчина 2002 года рождения, и реанимобиль, которым управлял водитель 1977 года рождения.

По предварительной версии, водитель BMW не уступил дорогу спецтранспорту, который двигался через регулируемый перекресток с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате столкновения травмы получила женщина-фельдшер 2001 года рождения. Пострадавшую госпитализировали.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали произошедшего.

