BMW протаранил реанимобиль — появились подробности ДТП на Лядова

В Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в районе 15:00 на площади Лядова. На перекрестке столкнулись легковой автомобиль BMW, за рулем которого находился мужчина 2002 года рождения, и реанимобиль, которым управлял водитель 1977 года рождения.
По предварительной версии, водитель BMW не уступил дорогу спецтранспорту, который двигался через регулируемый перекресток с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
В результате столкновения травмы получила женщина-фельдшер 2001 года рождения. Пострадавшую госпитализировали.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали произошедшего.
