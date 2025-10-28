"Торпедо-Горький" начинает выездную серию с победы над "Югрой"

Фото:
Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали пятую победу подряд, обыграв "Югру" в выездном матче со счетом 3:1.
Точным броском Илья Чефанов открыл счет — 0:1. Несмотря на ряд опасных моментов у хозяев, сравнять счет им не удалось.
Второй период прошел без заброшенных шайб. А вот уже в начале третьего игрового отрезка подопечные Дмитрия Космачева увеличили преимущество. Роман Опалев вновь поразил ворота хозяев — 0:2. Однако "Югре" все-таки удалось распечатать ворота Дмитрия Дагестанского и отыграть одну шайбу в формате "6 на 4" — 1:2. Окончательный счет установился благодаря голу Николая Майорова, забросившего в пустые — 1:3.
Нижегородцы начали выездную серию с победы, продлив серию из удачных игр. На данный момент команда занимает пятую строчку в таблице регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, набрав 27 очков.
Следующую игру (6+) "автозаводцы" проведут 29 октября в Тюмени против местного "Рубина".
Ранее сообщалось, что хоккеисты системы "Торпедо" получили вызов в юниорскую и молодёжную сборные России.
