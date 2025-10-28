Власти рассказали о третьем этапе работ в нижегородском парке имени 1 Мая

Фото:
В Нижнем Новгороде готовят проектно-сметную документацию для выполнения третьего этапа масштабного благоустройства парка имени 1 Мая, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".
На этом этапе планируется провести комплексную реконструкцию инфраструктуры. В частности, в парке восстановят ограждения, усовершенствуют систему водоотведения и благоустроят территорию, прилегающую к пруду.
В администрации города считают, что реализация третьего этапа позволит "значительно улучшить функциональность и эстетическую привлекательность парка", сделав его более комфортным и современным для отдыха горожан.
Напомним, что работы по благоустройству парка стартовали осенью 2024 года. В рамках первых двух этапов была уложена главная пешеходная аллея, установлены световые опоры, камеры видеонаблюдения и малые архитектурные формы. Также была создана сеть прогулочных тропинок.
В день открытия после завершения второго этапа работ обновленный парк имени 1 Мая посетили почти 55 тысяч человек.
