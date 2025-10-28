Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Власти рассказали о третьем этапе работ в нижегородском парке имени 1 Мая

28 октября 2025 09:40 Общество
Власти рассказали о третьем этапе работ в нижегородском парке имени 1 Мая

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде готовят проектно-сметную документацию для выполнения третьего этапа масштабного благоустройства парка имени 1 Мая, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода". 

На этом этапе планируется провести комплексную реконструкцию инфраструктуры. В частности, в парке восстановят ограждения, усовершенствуют систему водоотведения и благоустроят территорию, прилегающую к пруду.

В администрации города считают, что реализация третьего этапа позволит "значительно улучшить функциональность и эстетическую привлекательность парка", сделав его более комфортным и современным для отдыха горожан.

Напомним, что работы по благоустройству парка стартовали осенью 2024 года. В рамках первых двух этапов была уложена главная пешеходная аллея, установлены световые опоры, камеры видеонаблюдения и малые архитектурные формы. Также была создана сеть прогулочных тропинок.

В день открытия после завершения второго этапа работ обновленный парк имени 1 Мая посетили почти 55 тысяч человек.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

