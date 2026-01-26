Нижегородцев пригласили на диспансеризацию с помощью новогодних открыток Общество

Фото: Максим Герасимов

Нижегородские врачи придумали необычный способ для мотивации жителей проходить профилактические осмотры. Главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов опубликовал в своем Telegram-канале материал о необычной акции (18+), организованной в больнице №10 Нижнего Новгорода.

Вручать праздничные открытки нижегородцам начали еще в декабре прошлого года. Медики раздавали приглашения на профосмотры прямо во дворах и подъездах, а также распространяли поздравительные новогодние письма через товарищества собственников жилья и опускали в почтовые ящики.

Отмечается, что уже более 500 жителей получили оригинальные поздравления, содержащие добрые пожелания и напоминание о важности заботы о собственном здоровье. Судя по отзывам, идея пришлась по душе многим нижегородцам. Врачи планируют проводить подобные акции и накануне других праздников.

Ранее сообщалось, что почти 7,7 тысячи нижегородцев во время новогодних праздников прошли диспансеризацию. Также НИА "Нижний Новгород" подробно рассказывало о первой ночной диспансеризации в регионе.