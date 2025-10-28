Нижегородские депутаты предложили реорганизовать "Почту России"

Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
28 октября 2025 09:58 Политика
Депутат Заксобрания Нижегородской области Дмитрий Бедняков предложил реорганизовать "Почту России" или создать региональный аналог. Свою идею он озвучил на комитете по госвласти и МСУ, сообщает "Коммерсант-Приволжье"

В настоящее время в регионе из-за нехватки персонала и неудовлетворительного состояния помещений в регионе прекратили работу 10% почтовых отделений. По словам министра цифрового развития и связи области Александра Синелобова, в некоторых отделениях остались по одному сотруднику. В случае болезни или увольнения такие отделения вынуждены закрываться, а население обслуживают мобильные пункты.

Депутат Игорь Рузанкин отметил, что состояние некоторых отделений вызывает отчаяние. Он напомнил, что регион регулярно спасает "Почту России" за счет бюджета, хотя компания могла бы привлечь инвесторов или увеличить уставный капитал.

Чтобы сократить отток кадров, сотрудникам почты повысили заработные платы, но их доходы остаются ниже рыночного уровня. Для достижения конкурентоспособных зарплат региону необходимо дополнительно выделить около 160 млн рублей, но в региональном бюджете таких средств не нашли.

Депутат Николай Упирвицкий выразил недовольство тем, что руководство компании избегает диалога с депутатами и правительством области, но при этом регулярно запрашивает финансовую помощь. По его словам, региональные власти вынуждены решать проблемы федерального предприятия, не получая от него достаточной информации.

Депутат Дмитрий Бедняков предложил обратиться в правительство России с инициативой вернуть "Почте России" статус государственного предприятия. Это позволило бы перевести ответственность за ее работу на федеральный уровень. В качестве альтернативы он предложил создать в регионе собственную структуру — государственное учреждение связи, которое бы взяло на себя функции почты. По его мнению, такая модель обеспечила бы прозрачность финансирования и управляемость на уровне субъекта.

Председатель комитета Владимир Паков подчеркнул, что ситуация с почтой обсуждается уже не первый год, но существенных улучшений не наблюдается.

Он отметил, что стратегия развития "Почты России" до 2030 года устарела и до сих пор не пересмотрена. Разработанный Минцифры России проект закона о поддержке почты пока не внесен в Госдуму.

Добавим, что летом нижегородцы жаловались на график работы почтовых отделений. Некоторые обслуживали клиентов только один-два дня в неделю. 

