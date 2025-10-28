Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

В Госдуме предложили проверять продавцов жилья на вменяемость

28 октября 2025 11:54 Общество
В Госдуме предложили проверять продавцов жилья на вменяемость

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести обязательную проверку дееспособности продавцов жилья. С этой инициативой он обратился в Генеральную прокуратуру, сообщает 360.ru.

Нилов считает необходимым создать дополнительные инструменты контроля при купле-продаже недвижимости, включая обязательные проверки информации о состоянии здоровья и дееспособности продавца со стороны Росреестра.

Он отметил, что в последнее время участились случаи, когда люди теряют законно приобретённую недвижимость из-за судебных споров, связанных с недействительностью сделок. Основанием для таких споров часто служит аргумент о том, что сделка была совершена человеком, который не мог осознавать значение своих действий.

По мнению Нилова, подобные ситуации часто используются мошенниками. В связи с этим он подчеркнул важность разработки чётких механизмов, которые бы обеспечивали защиту интересов покупателей и гарантировали безопасность сделок с недвижимостью.

Напомним, недавно нижегородская пенсионерка продала квартиру за 6,6 млн рублей и отдала деньги мошенникам.

Ранее в Госдуме предложили ввести страхование ответственности риелторов при сделках с недвижимостью.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

