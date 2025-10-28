Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Экономика
28 октября 2025 15:16Нижегородская область направит 416 млн рублей на выплаты силовикам в 2026 году
28 октября 2025 13:19Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
28 октября 2025 13:00Нижегородскому производителю одежды заменили крупный штраф на предупреждение
28 октября 2025 12:52От чего зависит стоимость билетов в Санкт-Петербург
27 октября 2025 16:4236 соцпредпринимателей из Сарова поборются за гранты до 250 000 рублей по программе "Путь к успеху"
27 октября 2025 15:16Более 1,6 млрд рублей хотят направить на капремонт НОДКБ в 2026 году
27 октября 2025 13:45Минфин запретит оформлять две льготные ипотеки на семью с 1 февраля
27 октября 2025 13:32Арзамасский водоканал присоединился к федеральному проекту "Производительность труда"
27 октября 2025 12:53Еще 11 млрд рублей закладывают на реконструкцию Нижегородской станции аэрации
27 октября 2025 11:24Более 50 нижегородских предпринимателей приняли участие в обучении маркировке товаров через систему "Честный знак"
Экономика

Нижегородская область направит 416 млн рублей на выплаты силовикам в 2026 году

28 октября 2025 15:16 Экономика
Нижегородская область направит 416 млн рублей на выплаты силовикам в 2026 году

Фото: Кира Мишина

На ежемесячные выплаты отдельным категориям сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих общественный порядок и безопасность, в 2026 году в Нижегородской области планируется выделить 416,3 млн рублей. Такие данные содержатся в проекте областного бюджета на предстоящий период. Документ внесен на рассмотрение Законодательного собрания. 

Аналогичная сумма предусмотрена и на 2027–2028 годы — по 416,3 млн рублей ежегодно.

При этом финансирование государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области" будет снижено. Если в 2025 году на эти цели направили 724,2 млн рублей, то в 2026 году — уже 569,5 млн. В 2027–2028 годах объем финансирования составит 567,8 млн рублей ежегодно.

Напомним, что программа доплат была запущена в Нижегородской области в 2023 году для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Надбавки получают ряд категорий сотрудников территориальных органов МВД и Росгвардии.

С сентября 2025 года максимальный размер региональной доплаты для сотрудников второй роты полиции отдела вневедомственной охраны по Нижегородскому району увеличен втрое и достиг 30 тысяч рублей в месяц. Это структурное подразделение входит в состав ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области". Для остальных сотрудников, имеющих право на региональные выплаты, максимальный размер доплаты остается прежним — до 10 тысяч рублей. 

Теги:
Выплаты МВД Росгвардия
