Нижегородская область направит 416 млн рублей на выплаты силовикам в 2026 году Экономика

Фото: Кира Мишина

На ежемесячные выплаты отдельным категориям сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих общественный порядок и безопасность, в 2026 году в Нижегородской области планируется выделить 416,3 млн рублей. Такие данные содержатся в проекте областного бюджета на предстоящий период. Документ внесен на рассмотрение Законодательного собрания.

Аналогичная сумма предусмотрена и на 2027–2028 годы — по 416,3 млн рублей ежегодно.

При этом финансирование государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области" будет снижено. Если в 2025 году на эти цели направили 724,2 млн рублей, то в 2026 году — уже 569,5 млн. В 2027–2028 годах объем финансирования составит 567,8 млн рублей ежегодно.

Напомним, что программа доплат была запущена в Нижегородской области в 2023 году для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Надбавки получают ряд категорий сотрудников территориальных органов МВД и Росгвардии.

С сентября 2025 года максимальный размер региональной доплаты для сотрудников второй роты полиции отдела вневедомственной охраны по Нижегородскому району увеличен втрое и достиг 30 тысяч рублей в месяц. Это структурное подразделение входит в состав ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области". Для остальных сотрудников, имеющих право на региональные выплаты, максимальный размер доплаты остается прежним — до 10 тысяч рублей.