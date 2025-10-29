В Нижнем Новгороде обновят освещение на Стрелке и улице Шевченко Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируют модернизировать системы уличного освещения на улице Стрелка. Информация о предстоящих работах опубликована на портале государственных закупок.

Согласно технической документации, подрядная организация, которая будет выбрана по итогам конкурса, должна провести замену существующих воздушных линий электропередачи на подземные кабельные. Также предусмотрена установка новых металлических опор для наружного освещения.

Стоимость контракта оценивается в 13,4 млн рублей. Прием заявок от участников открыт до 12 ноября 2025 года. Срок действия контракта — с момента подписания до 31 декабря 2026 года.

Дополнительно в план включены работы на улице Шевченко — от дома №1 до дома №2а. На этом участке также предстоит ремонт системы освещения. На реализацию проекта из городского бюджета выделят около 5,5 млн рублей.

Заявки на участие в торгах по этому объекту принимаются до 7 ноября 2025 года. Завершить все работы необходимо в течение 20 дней с даты заключения контракта.

Ранее сообщалось, что новые светофоры планируют установить на Стрелке рядом с Ледовым дворцом.

Напомним также, что почти 4 млн рублей выделили на новую подсветку для Канавинского моста.