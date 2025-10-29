Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2025 20:00В Нижнем Новгороде обновят освещение на Стрелке и улице Шевченко
29 октября 2025 17:06Андрей Воробьёв вручил награды лучшим волонтёрам в Подмосковье
29 октября 2025 15:59Молодым российским семьям с детьми предложили давать кредитные каникулы
29 октября 2025 15:32Около 1000 нижегородских медиков прошли обучение в рамках регионального проекта "Отраслевой онкоинцидент"
29 октября 2025 15:18Ремонт старого Борского моста выполнен на 54%
29 октября 2025 14:19Бастрыкину доложат о травле школьницы в Нижегородской области
29 октября 2025 14:04Ремонт моста у Высоковской церкви в Нижнем Новгороде закончат до конца года
29 октября 2025 13:46Глеб Никитин назвал преимущества Нижнего Новгорода перед столицей
29 октября 2025 13:16Более 100 человек стали пассажирами первых рейсов нового поезда Нижний Новгород - Саранск
29 октября 2025 12:00Вход в Нижегородский кремль ограничат из-за Дня народного единства
Общество

В Нижнем Новгороде обновят освещение на Стрелке и улице Шевченко

29 октября 2025 20:00 Общество
В Нижнем Новгороде обновят освещение на Стрелке и улице Шевченко

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируют модернизировать системы уличного освещения на улице Стрелка. Информация о предстоящих работах опубликована на портале государственных закупок.

Согласно технической документации, подрядная организация, которая будет выбрана по итогам конкурса, должна провести замену существующих воздушных линий электропередачи на подземные кабельные. Также предусмотрена установка новых металлических опор для наружного освещения.

Стоимость контракта оценивается в 13,4 млн рублей. Прием заявок от участников открыт до 12 ноября 2025 года. Срок действия контракта — с момента подписания до 31 декабря 2026 года.

Дополнительно в план включены работы на улице Шевченко — от дома №1 до дома №2а. На этом участке также предстоит ремонт системы освещения. На реализацию проекта из городского бюджета выделят около 5,5 млн рублей.

Заявки на участие в торгах по этому объекту принимаются до 7 ноября 2025 года. Завершить все работы необходимо в течение 20 дней с даты заключения контракта.

Ранее сообщалось, что новые светофоры планируют установить на Стрелке рядом с Ледовым дворцом.

Напомним также, что почти 4 млн рублей выделили на новую подсветку для Канавинского моста.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
освещение Ремонтные работы Стрелка
Поделиться:
Новости по теме
22 июля 2025 13:30Власти перенесли финансирование дороги к ИТ-кампусу "Неймарк" на 2026 год
14 июня 2025 13:50Два пешеходных моста к IT-кампусу могут появиться в Нижнем Новгороде
26 февраля 2025 13:56Освещение в Бурнаковской низине могут установить в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных